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Несовершеннолетний лихач опрокинул родительскую машину в кювет в Лидском районе: пассажирка в реанимации
Источник материала: ОНТ
НОЧНАЯ ПОЕЗДКА. Лидский район. 17-летний парень взял ночью ключи от родительского Nissan. Молодой человек поехал кататься с приятелем и девушкой. В пятом часу утра на загородной трассе машина съехала в кювет и опрокинулась.
Кадры с места аварии смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная кнопка»:
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17-летняя пассажирка на заднем сидении не была пристёгнута ремнём безопасности и получила тяжёлый травмы. Помещена в реанимацию.
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Несовершеннолетний лихач опрокинул родительскую машину в кювет в Лидском районе: пассажирка в реанимации
НОЧНАЯ ПОЕЗДКА. Лидский район. 17-летний парень взял ночью ключи от родительского Nissan. Молодой человек поехал кататься с приятелем и девушкой. В пятом часу утра на...
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