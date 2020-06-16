Несовершеннолетний лихач опрокинул родительскую машину в кювет в Лидском районе: пассажирка в реанимации

Источник материала: ОНТ

НОЧНАЯ ПОЕЗДКА. Лидский район. 17-летний парень взял ночью ключи от родительского Nissan. Молодой человек поехал кататься с приятелем и девушкой. В пятом часу утра на загородной трассе машина съехала в кювет и опрокинулась.

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17-летняя пассажирка на заднем сидении не была пристёгнута ремнём безопасности и получила тяжёлый травмы. Помещена в реанимацию.

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