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Несовершеннолетний лихач опрокинул родительскую машину в кювет в Лидском районе: пассажирка в реанимации

16.06.2020 16:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Несовершеннолетний лихач опрокинул родительскую машину в кювет в Лидском районе: пассажирка в реанимации

НОЧНАЯ ПОЕЗДКА. Лидский район. 17-летний парень взял ночью ключи от родительского Nissan. Молодой человек поехал кататься с приятелем и девушкой. В пятом часу утра на загородной трассе машина съехала в кювет и опрокинулась. 

Кадры с места аварии смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная кнопка»:       

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17-летняя пассажирка на заднем сидении не была пристёгнута ремнём безопасности и получила тяжёлый травмы. Помещена в реанимацию.

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Теги: Новости
 
 
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НОЧНАЯ ПОЕЗДКА. Лидский район. 17-летний парень взял ночью ключи от родительского Nissan. Молодой человек поехал кататься с приятелем и девушкой. В пятом часу утра на...
 
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