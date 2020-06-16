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Госавтоинспекция опубликовала кадры погони за юным нарушителем

16.06.2020 19:22 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Инцидент произошел еще 12 июня в Речице. Около 6 утра инспекторы заметили автомобиль Lancia, пассажир и водитель которого не были пристегнуты ремнями безопасности. Шофер проигнорировал требования об остановке. Началось преследование.

Уходя от погони, водитель Lancia  неоднократно нарушал ПДД, говорят в МВД. Он не соблюдал сигналов светофоров, требования дорожных знаков и разметки, значительно превышал скорость. Выехав за город, беглец не давал патрульной машине обогнать себя. После предупредительных выстрелов в воздух инспекторы открыли огонь по колесам,  авто остановилось. Выяснилось, что за рулем был 15-летний гражданин России. По предварительной информации, он гостил у родственников в Речице и без спросу взял автомобиль. Вместе с ним в салоне находился 17-летний местный житель. Разбираться теперь в истории будет и комиссия по делам несовершеннолетних. 

 
 
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Инцидент произошел еще 12 июня в Речице. Около 6 утра инспекторы заметили автомобиль Lancia, пассажир и водитель которого не были пристегнуты ремнями безопасности....
 
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