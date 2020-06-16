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Пользовательница TikTok заподозрила, что Little Big «сплагиатили» треки американской группы

16.06.2020 16:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На днях пользовательница TikTok заметила сходство треков российской рейв-группы Little Big с композициями американского коллектива The Black Eyed Peas и опубликовала сравнительное видео. Little Big комментировать обвинения в плагиате отказались.


Кадр из клипа

Девушка сравнила песни двух групп у себя в TikTok. Она показала, что отрывок из композиции Uno, с которой коллектив собирался ехать на «Евровидение» от России, похож на песню My Humps 2003 года группы The Black Eyed Peas. Она продемонстрировала еще два фрагмента из творчества Little Big, которые сильно напоминают американских коллег. Посмотрите сами.

Несколько часов назад представительница Little Big Полина Храмова сообщила изданию «РИА Новости»:

— Мы не будем комментировать данную ситуацию.

Питерский коллектив Little Big — одна из самых популярных российских групп сегодня. Она известна своими вирусными треки ​​​​​Skibidi, Faradenza, I’m OK, Uno и Hypnodancer, а также сюрреалистичными клипами на них. Как прошел минский концерт ребят, смотрите тут.

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Пользовательница TikTok заметила сходство треков российской рейв-группы Little Big с композициями американского коллектива The Black Eyed Peas и опубликовала видео об этом. Little...
 
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