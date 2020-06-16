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Штаб Дмитриева сообщил о собранных 100 тыс. подписей

16.06.2020 16:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Штаб Андрея Дмитриева сообщил о 100 тыс. подписей, собранных в поддержку сопредседателя движения «Говори правду».



«Есть 100 000 подписей. Сегодня в этом я уже уверен», - сообщил руководитель штаба Сергей Возняк.

Ранее, о преодолении планки в 100 тыс. подписей сообщили Виктор Бабарико, Валерий Цепкало, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская.
 
 
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Штаб Андрея Дмитриева сообщил о 100 тыс. подписей, собранных в поддержку сопредседателя движения «Говори правду».
 
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