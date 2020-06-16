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Главврач 4-ой больницы рассказал, кем хотят стать его дети

16.06.2020 16:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Главврач откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях».

Главврач 4-ой больницы: «Не люблю хамов»

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Вы сказали, что пришли не из династии, как бывает часто в медицинских профессиях, когда дети продолжают дело своих родителей. А вот своим детям какого будущего Вы желаете?

Главврач 4-ой больницы рассказал, кем хотят стать его дети

Вацлав Янушко, главный врач УЗ «4-я городская клиническая больница имени Н.Е. Савченко»:
У меня дочь – студентка 4-го курса лечебного факультета медуниверситета. Так сказать, продолжатель. И сын сейчас 10-ый класс заканчивает. И он уже начал готовиться, уже и репетиторы, и он тоже хочет быть врачом.

Люди в материале: Вацлав Янушко, Вадим Щеглов

 
 
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Главврач откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях». Главврач 4-ой больницы: «Не люблю хамов» Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Вы сказали, что...
 
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