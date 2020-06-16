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Главврач 4-ой больницы рассказал, кем хотят стать его дети
Источник материала: СТВ
Главврач откровенно рассказал о себе и своей работе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Вацлав Янушко, главный врач УЗ «4-я городская клиническая больница имени Н.Е. Савченко»:
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Главврач откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях». Главврач 4-ой больницы: «Не люблю хамов» Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Вы сказали, что...
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