Главврач 4-ой больницы рассказал, кем хотят стать его дети

Источник материала: СТВ

Главврач откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях» .

Главврач 4-ой больницы: «Не люблю хамов»

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Вы сказали, что пришли не из династии, как бывает часто в медицинских профессиях, когда дети продолжают дело своих родителей. А вот своим детям какого будущего Вы желаете?





Вацлав Янушко, главный врач УЗ «4-я городская клиническая больница имени Н.Е. Савченко»:

У меня дочь – студентка 4-го курса лечебного факультета медуниверситета. Так сказать, продолжатель. И сын сейчас 10-ый класс заканчивает. И он уже начал готовиться, уже и репетиторы, и он тоже хочет быть врачом.