ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Женщины против Лукашенко. Что скажет генпрокурор?

16.06.2020 16:36 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Женщины, которые являются членами Белорусской социал-демократической партии (Грамада), обратились к генеральному прокурору Александру Канюку.

Женщины против Лукашенко. Что скажет генпрокурор?
Возмущение социал-демократок вызвало заявление Лукашенко, согласно которому «у нас Конституция не под женщину (президента - прим. БП), и у нас общество не созрело для того, чтобы голосовать за женщину». 

Женщины считают подобные безобразные выпады «прямой дискриминацией по гендерному признаку».

Специально для генпрокурора женщины разъяснили: статья 8 Конституции признает приоритет общепризнанных принципов международного права, следовательно, РБ должна выполнять Конвенцию ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. 

Статья 7 Конвенции предписывает всем государствам-участникам предпринимать меры по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. 


Государство должно обеспечить равные права женщин (наравне с мужчинами) быть избранными во все публично избираемые учреждения, участвовать в формулировании и осуществлении политики правительства и занимать государственные должности.

Социал-демократки просят гепрокурора принять меры «по восстановлению наших прав и законных интересов гражданок, привлечь нарушителя к установленной законодательными актами ответственности».
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Женщины, которые являются членами Белорусской социал-демократической партии (Грамада), обратились к генеральному прокурору Александру Канюку.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Только так я могу помочь мужу». Тихановская продолжит президентскую кампанию, несмотря на угрозы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
16.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика