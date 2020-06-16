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«Только так я могу помочь мужу». Тихановская продолжит президентскую кампанию, несмотря на угрозы
Источник материала: Партизан
Несмотря на угрозы, Светлана Тихановская будет сдавать подписи и продолжит поездку по Беларуси. Об этом она заявила интернет-изданию
«Только так я могу помочь мужу», — сказала журналистам потенциальный кандидат в президенты.
Сегодня Тихановская сдаёт подписи в администрации районов Гомеля.
Напомним, ранее жена гомельского блогера Сергея Тихановского рассказала о звонке с угрозами ей и её детям. По её словам, звонили с неизвестного номера с украинским кодом, когда она была уже у порога одной из администраций города.
Вчера Тихановская сообщила, что 100 тысяч подписей собраны. При этом, она сомневается, что успеет лично до установленного срока подать их в территориальные комиссии.
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Несмотря на угрозы, Светлана Тихановская будет сдавать подписи и продолжит поездку по Беларуси. Об этом она заявила интернет-изданию «Радио Свобода».
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