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"Это провал": что Лукашенко обещал в 2015 году и что сделал за 5 лет

16.06.2020 17:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Предстоящие 9 августа президентские выборы станут для Лукашенко уже шестыми. Всякий раз накануне выборов он обещал провести реформы, довести зарплату до 500 и даже тысячи долларов и вообще сделать жизнь «более лучшей».

"Это провал": что Лукашенко обещал в 2015 году и что сделал за 5 лет
А по итогу оказалось, что "жить можно". А это значит, что без Лукашенко можно было бы жить лучше, не исколючено, гораздо лучше. Но это уже будушем.  
А Deutsche Welle выяснило, что из программы-2015 Лукашенко удалось выполнить, а что осталось лишь очередными голословными заявлениями

Заявим, но делать не будем

Директор института политических исследований «Политическая сфера» Андрей Казакевич напоминает, что к последним выборам Александр Лукашенко подошел в условиях всплеска его популярности: «В 2015-м, через год после украинских событий, Беларусь на фоне внешней нестабильности выгодно отличалась тем, что тут стабильность была гарантирована».

Более того, по словам политолога, когда в конце 2014 года экономическая ситуация в Беларуси в очередной раз ухудшилась, у руководства было представление, что необходимо что-то менять и проводить реформы — это и отразилось в предвыборной программе президента.

В 2015-м Лукашенко шел на выборы с планами улучшения условий для работы бизнеса, сокращения роли государства, расширения полномочий местных властей, прекращения роста цен и повышения благосостояния населения. 

И хотя старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб не называет ту программу реформистской, он признает, что в ней были определенные вкрапления правильной риторики. «Правда, местами они были упомянуты без понимания того, о чем идет речь, а в других местах было сделано по принципу — напишем что-нибудь прогрессивное, но делать это не будем», — поясняет экономист.

Инфляция действительно снизилась

Эксперты говорят, что беларуские власти все же пытались следовать той программе, хотя в целом ее не выполнили. В числе позитивных примеров в сфере политики Андрей Казакевич указывает на попытку реформ в госуправлении: «В 2016 году в парламент попало два альтернативных депутата, выросло представительство политических партий, и в целом публичная роль парламента была увеличена». 

Особо выделил Казакевич перемены во внешней политике: «До этого Беларусь имела конфликтные отношения с Западом, но за последние пять лет они нормализовались, зависимость от России в политических вопросах сократилась». 

По выражению политолога, Минск пробовал вовлечь и Китай в беларускую внешнюю политику.

Эксперт аналитического центра пропрезидентского ОО «Белая Русь» Петр Петровский в интервью DW сообщил, что на протяжении последних пяти лет Минск не пошел на приватизацию промышленности в интересах российских ФПГ и работал на диверсификацию энергетики — активно строилась Белорусская АЭС, хотя ее возведение пока не окончено. 

«Были и дипломатические успехи Беларуси как переговорной площадки (по ситуации в Донбассе. — Ред.) и донора стабильности в регионе», — добавляет Петровский.

Возвращаясь к экономической части предвыборной программы Лукашенко, Вадим Иосуб говорит о выполнении пункта о борьбе с ростом цен: «За последние годы инфляция действительно снижена до минимальных значений за всю историю страны». 

Кроме того, Иосуб отметил поэтапную либерализацию движения капитала и то, что касается сферы финансов и денежно-кредитной политики — за это в Беларуси отвечает Нацбанк и эти успехи персонально связаны с его работой. «Вместе с тем никакого полноценного финансового рынка в стране не возникло, рынок акций так и остался в мертвом состоянии», — констатирует экономист.


В остальном — провал

Все остальные пункты экономической части программы так и не были выполнены, а некоторые вещи были просто провалены, считает Вадим Иосуб: «Заявленная в программе Лукашенко модернизация остается затратной и убыточной. 

Деревообработка, бумажная, картонная промышленность — все это финансировалось кредитами, и сейчас госбюджет погашает эти кредиты». Также, по словам Иосуба, «мы не увидели ни поддержки малого и среднего бизнеса, ни эффективного госуправления».

Эксперт из «Белой Руси» Петр Петровский также признает неудачи в этой области: «Модернизация деревообработки, сельского хозяйства не всегда была эффективной. Это связано с проседанием наших традиционных рынков и теми кредитными условиями, в которых находится Беларусь. 

Петровский полагает, что не было выполнено главное условие для развития экономики — у субъектов хозяйствования нет выхода на дешевые кредитные линии и ресурсы, которые могли бы стать источниками модернизации.

Самый забавный пункт в той предвыборной программе Лукашенко, по оценке Иосуба, — широкое внедрение в сферу образования электронных средств обучения: 

«Мы с этим столкнулись недавно, когда в разгар пандемии дети были вынуждены идти в школу, потому что никаких систем электронных обучения, которые позволяли бы дистанционно обучаться, нет».

В программе от 2015 года были три стратегические цели — занятость, экспорт и инвестиции. С занятостью в Беларуси, констатирует Иосуб, все стабильно хорошо за счет того, что людей держат на убыточных предприятиях, подменяя институт занятости институтом социальной помощи. 

«Если говорить об экспорте, то в целом была тенденция его роста, но импорт увеличивался еще быстрее, а значит, внешнеторговое сальдо ухудшалось. Да и приходом мировых компаний в Беларусь мы похвастаться не можем», — заявил старший аналитик «Альпари Евразия».

В свою очередь, основной неудачей в политической сфере за последние пять лет Андрей Казакевич назвал неспособность Беларуси стабилизировать отношения с Россией: «Очевидно, особенно в последние два года, отношения Минска и Москвы пребывают в состоянии постоянной конфронтации».
 
Теги: Минск
 
 
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Предстоящие 9 августа президентские выборы станут для Лукашенко уже шестыми. Всякий раз накануне выборов он обещал провести реформы, довести зарплату до 500 и даже...
 
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