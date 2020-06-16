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Погоня со стрельбой. В Речицком районе несовершеннолетний россиянин пытался скрыться от патруля ГАИ (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
ПОГОНЯ СО СТРЕЛЬБОЙ. Речицкий район. Чтобы остановить нарушителя, милиционерам пришлось применить табельное оружие. А началось всё с того, что ранним утром на пересечении улиц Советской и Чапаева инспекторы ГАИ заметили, что шофёр и пассажир автомобиля «Лянча» не пристёгнуты ремнями безопасности.
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Хотели сделать замечание, однако водитель проигнорировал требование об остановке. Началась погоня. На улицах города преследуемая машина разгонялась до 100 километров в час, без остановок на красный сигнал светофора. Словесные увещевания на нарушителя не действовали. Уже за чертой райцентра один из офицеров произвёл предупредительный выстрел в воздух, потом прицельный. Пуля пробила заднее колесо. После этого нарушитель остановился. Оказалось, что за рулём находился 15-летний парень. Юноша приехал из России в гости к родственникам. Машину взял без разрешения владельца.
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Погоня со стрельбой. В Речицком районе несовершеннолетний россиянин пытался скрыться от патруля ГАИ (ВИДЕО)
ПОГОНЯ СО СТРЕЛЬБОЙ. Речицкий район. Чтобы остановить нарушителя, милиционерам пришлось применить табельное оружие. А началось всё с того, что ранним утром на...
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