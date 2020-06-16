﻿ Лукашенко не верит в иностранные инвестиции. Инвесторы придут, но скажут: налоги платить не будем, и зарплата у людей будет $300. 21.by
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Лукашенко не верит в иностранные инвестиции. Инвесторы придут, но скажут: налоги платить не будем, и зарплата у людей будет $300

16.06.2020 17:42 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко считает, что уровень заработной платы в стране должен быть выше.

«Мы будем стремиться к тому, чтобы все-таки в два раза у нас в будущей пятилетке выросла зарплата. Особенно у учителей, врачей, – подчеркнул глава государства. – Не дело, что у нас врач, учитель, культурный работник имеют такую низкую зарплату. Это потому что мы в экономике не очень хорошо работаем».

Он привел в пример строительство нового комплекса азотных удобрений в Гродно, к которому планируют приступить в этом году. По словам Александра Лукашенко, это позволит нарастить экономику региона. «Это будет завод, который даст продукцию, на которую, директор говорит, есть спрос на рынке», – добавил президент.

«И выборы мы проведем, вы не волнуйтесь. Что у нас первые выборы? Главное, чтобы мы страну не потеряли. Чтобы мы не отдали страну разгильдяям и тем, которые обещают с вертолета деньги разбрасывать: инвесторы придут и нам чего-то принесут. Инвесторы придут из-за рубежа, но скажут: налоги платить не будем, дайте дешевое сырье, и зарплата у людей будет 300 долларов. То есть вытянут все из людей, из страны, налоги не заплатили, поехали и продали. Нам такие инвестиции не нужны – мы сами построим этот завод», – подчеркнул Александр Лукашенко.

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Теги: Гродно
 
 
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Александр Лукашенко считает, что уровень заработной платы в стране должен быть выше, а иностранные инвесторы не будут развивать предприятия Беларуси. Об этом он...
 
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