Политзаключенный Иван Комар объявил голодовку

Этим актом он "желает высказаться в поддержку Никиты Емельянова, а также всех без исключения политзаключенных Беларуси, в том числе и тех, кого вероломно приговорили к административным арестам и в этот самый момент подвергают пыткам".





О твердом намерении объявить голодовку Иван Комар сообщил своей подруге, пишет группа dissidentby.





29 мая Никита Емельянов был переведен на строгий режим тюремного заключения. 9 июня он этапирован в тюрьму №4 г. Могилева.





Напомним, 12 февраля 2020 года суд Советского района Минска осудил 19-летних анархистов Никиту Емельянова и Ивана Комара на семь лет лишения свободы каждого в колонии усиленного режима.





Их осудили за две акции: Никита Емельянов бросил лампочку с красной краской в здание Мингорсуда, где в тот день должен был начаться суд на Дмитрием Полиенко. А позже дважды бросал "коктейль Молотова" в дверь изолятора на улице Володарского в Минске. Иван Комар в этот момент был в соседнем сквере.









Свой поступок анархисты объяснили тем, что они выступают против преследования политических заключенных. Обоих признали виновными по трем статьям Уголовного кодекса: статья 341, часть 1 статьи 14, Часть 2 статьи 218, часть 2 статьи 295-3. 27 марта Минский городской суд изменил приговор суда Советского района: Емельянову – 4 года лишения свободы, Комару – 3 года 6 месяцев лишения свободы.





Правозащитное сообщество признало Никиту Емельянова и Ивана Комара политическими заключенными.





Поддержать политзаключенных можно письмами и открытками:





Иван Комар: ул. Тимирязева. 1-я Заводская, д. 8, ПК-17, 213004 г. Шклов, Беларусь.



