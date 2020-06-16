Как менялись доходы белорусов с начала года: одной картинкой

Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 63,9%, трансферты населению ( пенсии , пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 23,7%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,5%, а доходы от собственности и прочие доходы – 4,9%.

С начала года рост доходов белорусов постепенно снижается. По данным на апрель они пока превышают прошлогодний уровень:

<span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span><span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span><span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span>

Что это значит?

Располагаемые денежные доходы населения — это доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги. Из-за ограничений, связанных с распространением пандемии, темпы роста белорусской экономики сокращаются. Следом падают и доходы людей.