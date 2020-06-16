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Как менялись доходы белорусов с начала года: одной картинкой
Источник материала: Myfin
В общем объеме
денежных доходов
С начала года рост доходов белорусов постепенно снижается. По данным на апрель они пока превышают прошлогодний уровень:
Что это значит?
Располагаемые денежные доходы населения — это доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги. Из-за ограничений, связанных с распространением пандемии, темпы роста белорусской экономики сокращаются. Следом падают и доходы людей.
Источник: Myfin.by
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В Беларуси реальные располагаемые денежные доходы населения в январе апреле 2020 года составили 105,7% к уровню января апреля 2019-го. Об этом сообщает Белстат.
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