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Как менялись доходы белорусов с начала года: одной картинкой

16.06.2020 18:14 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 63,9%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 23,7%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,5%, а доходы от собственности и прочие доходы – 4,9%.

С начала года рост доходов белорусов постепенно снижается. По данным на апрель они пока превышают прошлогодний уровень:

Что это значит?

Располагаемые денежные доходы населения — это доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги. Из-за ограничений, связанных с распространением пандемии, темпы роста белорусской экономики сокращаются. Следом падают и доходы людей.

Источник: Myfin.by
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В Беларуси реальные располагаемые денежные доходы населения в январе апреле 2020 года составили 105,7% к уровню января апреля 2019-го. Об этом сообщает Белстат.
 
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