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«Не подпишусь за Лукашенко даже за миллион»

16.06.2020 18:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Блогеры безуспешно искали сторонников «Саши три процента» в Минске.

Минчане, которые совсем недавно успели снять видео, как ходят по городу и собирают подписи за выдвижение действующего президента на шестой срок, опять взялись за старое. Они выпустили новый ролик на ту же тему. Но только на сей раз парни гуляли по Зыбицкой – и уже здесь со скрытой камерой приставали к людям с просьбами подписаться за Лукашенко, пишет kyky.org.

Как бы убедительно парни ни призывали поддержать Лукашенко, подавляющее большинство прохожих (свыше 80%) наотрез отказалось оставлять подписи. Люди объяснили это по-разному. Кто-то признался, что не сделает этого «даже за миллион».
 
Теги: Минск
 
 
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Блогеры безуспешно искали сторонников «Саши три процента» в Минске.
 
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