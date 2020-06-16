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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Более 4 тысяч рублей адресной помощи получили родственники инвалида в Житковичах по фиктивным чекам Более 4 тысяч рублей адресной помощи получили родственники инвалида в Житковичах, используя фиктивные чеки. Нарушения выявила проверка сотрудников БЭП. Оказалось,...

Более 4 тысяч рублей адресной помощи получили родственники инвалида в Житковичах, используя фиктивные чеки. Нарушения выявила проверка сотрудников БЭП. Оказалось, что женщины через знакомых продавцов выписывали в магазине чеки на товары, которых не было в торговой точке. А после по этим документам получали выплаты в центре соцобслуживания.Почему так долго длилась махинация и чем может обернуться, узналВопрос для правоохранителей стоял поистине щекотливый. С одной стороны, мотив женщин понятен - помощь родственнику-инвалиду, с другой, махинации с чеками, а значит мошенничество.Женщины пользовались услугами знакомых продавцов, которые работали в магазине. Они выписывали фиктивные товарные и кассовые чеки якобы за покупку подгузников.Куда на самом деле шли деньги, не сообщается. Не исключено, что средства и тратились на инвалида, но с точки зрения закона подобный заработок не является легальным. Следователями возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Подозреваемым грозит штраф, арест, ограничение или лишение свободы на срок до 3 лет. Также правоохранители проверяют продавцов торгового павильона на причастность к совершенным преступлениям. Их действиям также будет дана правовая оценка.