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Более 4 тысяч рублей адресной помощи получили родственники инвалида в Житковичах по фиктивным чекам

16.06.2020 19:22 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Более 4 тысяч рублей адресной помощи получили родственники инвалида в Житковичах, используя фиктивные чеки. Нарушения выявила проверка сотрудников БЭП. Оказалось, что женщины через знакомых продавцов выписывали в магазине чеки на товары, которых не было в торговой точке. А после по этим документам получали выплаты в центре соцобслуживания. 

Почему так долго длилась махинация и чем может обернуться, узнал Владимир Королев.

Вопрос для правоохранителей стоял поистине щекотливый. С одной стороны, мотив женщин понятен - помощь родственнику-инвалиду, с другой, махинации с чеками, а значит мошенничество. 

Виталий Пристромов, официальный представитель УВД Гомельской области: "Сотрудники ОБЭП Житковичского района выявили несколько фактов мошенничества в сфере соцобслуживания населения. Следователи возбудили уголовные дела в отношении двух жительниц райцентра: женщины незаконно получали социальную помощь на возмещение затрат на покупку подгузников для родственников-инвалидов. Оперативникам известно еще об одной подозреваемой. Пока в ее отношении проводится проверка". 

Женщины пользовались услугами знакомых продавцов, которые работали в магазине. Они выписывали фиктивные товарные и кассовые чеки якобы за покупку подгузников. 

Виталий Пристромов, официальный представитель УВД Гомельской области: "На самом деле такого товара в ассортименте не было. В дальнейшем подложные документы предоставлялись в центр соцобслуживания населения, и на их основании подозреваемые получали выплаты. В общей сложности жительницы райцентра обманом завладели свыше 4 тысяч рублей". 

Куда на самом деле шли деньги, не сообщается. Не исключено, что средства и тратились на инвалида, но с точки зрения закона подобный заработок не является легальным. Следователями возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Подозреваемым грозит штраф, арест, ограничение или лишение свободы на срок до 3 лет. Также правоохранители проверяют продавцов торгового павильона на причастность к совершенным преступлениям. Их действиям также будет дана правовая оценка.

 
 
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Более 4 тысяч рублей адресной помощи получили родственники инвалида в Житковичах, используя фиктивные чеки. Нарушения выявила проверка сотрудников БЭП. Оказалось,...
 
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