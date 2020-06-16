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В Гродно VW Passat едва не провалился в глубокую яму

16.06.2020 19:22 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

В Гродно VW Passat едва не провалился  в глубокую яму, которую вырыли строители для ремонта коммуникаций. Как передает ресурс "Автогродно",  самостоятельно выехать из ловушки водитель уже не мог. На помощь пришли спасатели МЧС. С помощью лебедки они вытянули автомобиль. Очевидцы происшествия рассказали, как все произошло. Мужчина на VW  проезжал мимо ямы и когда оказался рядом, под задним колесом обвалилась земля с асфальтом. Passat сел на днище, дальше ехать уже не было возможности. Операция по спасению прошла удачно, автомобиль остался цел.
 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно VW Passat едва не провалился  в глубокую яму, которую вырыли строители для ремонта коммуникаций. Как передает ресурс "Автогродно",  самостоятельно выехать из...
 
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