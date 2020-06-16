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В Гродно VW Passat едва не провалился в глубокую яму
Источник материала: БTВ Гродно VW Passat едва не провалился в глубокую яму, которую вырыли строители для ремонта коммуникаций. Как передает ресурс "Автогродно", самостоятельно выехать из ловушки водитель уже не мог. На помощь пришли спасатели МЧС. С помощью лебедки они вытянули автомобиль. Очевидцы происшествия рассказали, как все произошло. Мужчина на VW проезжал мимо ямы и когда оказался рядом, под задним колесом обвалилась земля с асфальтом. Passat сел на днище, дальше ехать уже не было возможности. Операция по спасению прошла удачно, автомобиль остался цел.
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В Гродно VW Passat едва не провалился в глубокую яму, которую вырыли строители для ремонта коммуникаций. Как передает ресурс "Автогродно", самостоятельно выехать из...
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