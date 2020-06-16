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Дмитриев собрал 100 тысяч подписей
Источник материала: Tut.by
Кандидат в кандидаты на пост президента Беларуси Андрей Дмитриев собрал 100 тысяч подписей. Об этом TUT.BY сообщил глава его инициативной группы Сергей Возняк.
Собрав 100 тысяч подписей, он может подаваться на регистрацию кандидатом на пост президента.
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Последний день подачи подписей в избирательные комиссии — 19 июня. Выборы президента Беларуси пройдут 9 августа.
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Кандидат в кандидаты на пост президента Беларуси Андрей Дмитриев собрал 100 тысяч подписей. Об этом TUT.BY сообщил глава его инициативной группы Сергей Возняк.
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