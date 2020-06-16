Источник материала: Tut.by

Кандидат в кандидаты на пост президента Беларуси Андрей Дмитриев собрал 100 тысяч подписей. Об этом TUT.BY сообщил глава его инициативной группы Сергей Возняк.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Собрав 100 тысяч подписей, он может подаваться на регистрацию кандидатом на пост президента.

Накануне о сборе необходимых 100 тысяч подписей также заявила Светлана Тихановская.

Ранее кандидат в кандидаты Валерий Цепкало рассказал, что собрал 180 тысяч подписей, Виктор Бабарико сообщил , что собрал «350−400 тысяч подписей», Анна Канопацкая — более 100 тысяч, Сергей Черечень — более 75 тысяч.

Последний день подачи подписей в избирательные комиссии — 19 июня. Выборы президента Беларуси пройдут 9 августа.