Лукашенко: Нужно определиться с объектами, которые будут построены в ближайшие годы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко призвал определиться с основными объектами в стране, которые построят в ближайшую пятилетку. Об этом президент Беларуси заявил в ходе рабочей поездки в Гродно. На встрече с руководством региона глава государства обозначил приоритеты в привлечении инвестиций , передает «МИР 24».

«Если 10 – 15 лет назад мы говорили об инвестициях ради инвестиций, чтобы только были рабочие места, нам такие инвестиции сегодня не нужны. Мы не будем строить здесь предприятия только ради того, чтобы занять людей. Да, нужны рабочие места, но той остроты нет. Инвестиции, строительство производственных объектов нужны такие, которые будут приносить прибыль. Это основное», –подчеркнул Александр Лукашенко.