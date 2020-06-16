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Лукашенко: Нужно определиться с объектами, которые будут построены в ближайшие годы
16.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко призвал определиться с основными объектами в стране, которые построят в ближайшую пятилетку. Об этом президент Беларуси заявил в ходе рабочей поездки в Гродно. На встрече с руководством региона глава государства обозначил приоритеты
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На встрече с руководством Гродненской области глава государства обозначил приоритеты в привлечении инвестиций.
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