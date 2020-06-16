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Лукашенко о БелАЭС: Никто ее не закроет! Это игра на чувствах людей!
Источник материала: ОНТ
Введение в строй БелАЭС придаст существенный импульс развитию высоких технологий и электротранспорта в стране. Такое мнение в ходе рабочей поездки в Гродно высказал Президент Беларуси Александр Лукашенко.
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Введение в строй БелАЭС придаст существенный импульс развитию высоких технологий и электротранспорта в стране. Такое мнение в ходе рабочей поездки в Гродно...
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