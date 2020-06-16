Лукашенко о БелАЭС: Никто ее не закроет! Это игра на чувствах людей!

Источник материала: ОНТ

Введение в строй БелАЭС придаст существенный импульс развитию высоких технологий и электротранспорта в стране. Такое мнение в ходе рабочей поездки в Гродно высказал Президент Беларуси Александр Лукашенко.





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram