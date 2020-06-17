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В Грузии впервые за 3,5 месяца нет новых случаев заражения коронавирусом

17.06.2020 06:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. В Грузии впервые за последние три с половиной месяца не выявили ни одного случая заражения COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Грузии впервые за 3,5 месяца нет новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки число вылечившихся пациентов составило 20. С начала пандемии в стране выздоровели 724 человека. Без малого 3 000 граждан всё ещё находятся в режиме карантина, а 267 человек проходят лечение в больнице.

В Грузии впервые за 3,5 месяца нет новых случаев заражения коронавирусом

Тем временем многие страны возвращаются к привычной жизни. Например, в Финляндии 16 июня отменили режим чрезвычайной ситуации. Накануне страна открыла границы для поездок в Прибалтику и Северную Европу.

В Грузии впервые за 3,5 месяца нет новых случаев заражения коронавирусом

Новый этап снятия ограничений начался и в Москве. Возобновили работу музеи, летние веранды ресторанов и кафе, а также выставочные залы и зоопарки.

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Новости мира. В Грузии впервые за последние три с половиной месяца не выявили ни одного случая заражения COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За...
 
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