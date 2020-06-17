В Грузии впервые за 3,5 месяца нет новых случаев заражения коронавирусом

Источник материала: СТВ

Новости мира. В Грузии впервые за последние три с половиной месяца не выявили ни одного случая заражения COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





За последние сутки число вылечившихся пациентов составило 20. С начала пандемии в стране выздоровели 724 человека. Без малого 3 000 граждан всё ещё находятся в режиме карантина, а 267 человек проходят лечение в больнице.





Тем временем многие страны возвращаются к привычной жизни. Например, в Финляндии 16 июня отменили режим чрезвычайной ситуации. Накануне страна открыла границы для поездок в Прибалтику и Северную Европу.





Новый этап снятия ограничений начался и в Москве. Возобновили работу музеи, летние веранды ресторанов и кафе, а также выставочные залы и зоопарки.