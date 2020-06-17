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В Британии умер выступавший с известным музыкантом кот Боб

17.06.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Британии умер выступавший с известным музыкантом кот Боб

В Великобритании скончался известный своими выступлениями с уличным музыкантом Джеймсом Боуэном кот Боб, сообщает издание The Mirror. 

История Боуэна и Боба началась в 2007 году, когда страдавший от наркотической зависимости музыкант увидел кота на пороге одного из домов. У животного была воспаленная рана на лапе, но музыкант решил приютить кота и вылечить его на последние деньги. 

После этого музыкант уже выступал только вместе с котом, что и принесло им славу. Именно эти выступления, как рассказал сам Боуэн, помогли преодолеть ему зависимость. «Боб спас мне жизнь. Это так просто. Он дал мне гораздо больше, чем просто дружеское общение… Я никогда его не забуду», – сказал музыкант.

История Джеймса Боуэна и кота Боба позже послужила основой для ставшей бестселлером книги «Уличный кот по имени Боб», а также снятого по её мотивам одноименного фильма, в котором Боб сыграл самого себя. Скончался рыжий любимец публики вчера, в возрасте 14 лет.

Фото: Twitter 

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В Великобритании скончался известный своими выступлениями с уличным музыкантом Джеймсом Боуэном кот Боб, сообщает издание The Mirror.  История Боуэна и Боба началась...
 
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