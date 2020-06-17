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В Британии умер выступавший с известным музыкантом кот Боб
Источник материала: ОНТ
В Великобритании скончался известный своими выступлениями с уличным музыкантом Джеймсом Боуэном кот Боб,
История Боуэна и Боба началась в 2007 году, когда страдавший от наркотической зависимости музыкант увидел кота на пороге одного из домов. У животного была воспаленная рана на лапе, но музыкант решил приютить кота и вылечить его на последние деньги.
После этого музыкант уже выступал только вместе с котом, что и принесло им славу. Именно эти выступления, как рассказал сам Боуэн, помогли преодолеть ему зависимость. «Боб спас мне жизнь. Это так просто. Он дал мне гораздо больше, чем просто дружеское общение… Я никогда его не забуду», – сказал музыкант.
История Джеймса Боуэна и кота Боба позже послужила основой для ставшей бестселлером книги «Уличный кот по имени Боб», а также снятого по её мотивам одноименного фильма, в котором Боб сыграл самого себя. Скончался рыжий любимец публики вчера, в возрасте 14 лет.
Фото: Twitter
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В Великобритании скончался известный своими выступлениями с уличным музыкантом Джеймсом Боуэном кот Боб, сообщает издание The Mirror. История Боуэна и Боба началась...
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