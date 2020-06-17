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Напавшему на полицейских в Москве назначат психологическую экспертизу

17.06.2020 06:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Экстремистская версия является основной в деле о нападении на полицейских в Москве. В ходе обыска в квартире 25-летнего подозреваемого была обнаружена экстремистская литература, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напавшему на полицейских в Москве назначат психологическую экспертизу

По мнению полиции, мужчина тщательно готовился к атаке. Сейчас он находится под стражей. Позже ему назначат психиатрическую экспертизу. По факту нападения возбуждено уголовное дело.

Напавшему на полицейских в Москве назначат психологическую экспертизу

Инцидент произошел на Ленинском проспекте, когда сотрудники ДПС остановили автомобиль такси для проверки документов. Внезапно проходивший мимо молодой человек открыл по правоохранителям огонь из травматического оружия. Двое полицейских пострадали. Они находятся в больнице в тяжелом состоянии.

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Новости России. Экстремистская версия является основной в деле о нападении на полицейских в Москве. В ходе обыска в квартире 25-летнего подозреваемого была...
 
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