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Что мешает белорусскому бизнесу проявлять социальную ответственность?

17.06.2020 06:08 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Белорусский бизнес готов участвовать в решении социальных проблем, но в стране не созданы для этого надлежащие условия.

По состоянию на конец мая в Беларуси насчитывалось 93 инициативы, связанные со спонсорской помощью и 128 проектов помощи бизнеса в виде предоставления своих товаров и услуг на безвозмездной основе.

Наряду с крупными компаниями, часть таких инициатив реализуется малыми и средними предприятиями, отмечается в исследовании «Социальные инициативы малого и среднего бизнеса и социальное предпринимательство в Беларуси», проведенном Белорусским экономическим исследовательско-образовательным центром (BEROC.)

«В связи с этим, – задаются вопросом исследователи. – Является ли такая активность нормой для белорусских МСП либо вовлеченность в социальную повестку связана с новыми условиями».

Пытаясь определить уровень социальной активности МСП, авторы исследования проанализировали данные опроса «Развитие малых и средних предприятий Беларуси», проведенного компанией MIA Research в 2020 году.

Согласно опросу, в той или иной степени участие в социальных, культурных либо экологических инициативах указали 35,5% опрошенных белорусских компаний.

Социальные инициативы

По данным опроса, 27% респондентов отметили хотя бы один из предложенных вариантов активностей (социальных, культурных либо экологических). 17,5% компаний указали, что за последние 12 месяцев принимали участие в социальных инициативах.

Дополнительно в контексте социальной активности 3% опрошенных указали, что нанимают инвалидов, 4% осуществляют наем людей из социально-уязвимых групп населения (люди, вышедшие из мест лишения свободы; люди, находящиеся в состоянии ремиссии от алкогольной и наркотической зависимости, люди с ВИЧ). 12,5% опрошенных реализовали культурные проекты и инициативы, экологические – 5%.

Как по отраслям

В отраслевом разрезе некоммерческая активность выше у компаний из промышленного сектора (28,7%), торговли и ремонта (19,4%), сельского хозяйства (13,9%).

Социально активные бизнесы проявляют больший оптимизм по поводу своего дальнейшего развития. Например, 61,1% социально активных МСП заявили, что планируют расширять бизнес, 38% хотели бы сохранить достигнутый уровень.

Что мешает

В ходе опроса 64,5% респондентов заявили, что не принимают участие ни в каких мероприятиях либо проектах. К слову, почти половина из них объяснила это тем, что им не хватает денежных ресурсов (46,5%) на это, еще 17,8% останавливает отсутствие льгот. Ничего не мешает либо не хотят заниматься подобной активностью 36,4% опрошенных.

Данная тройка ответов является наиболее распространенной и для социально активных предприятий, а также всей выборки в целом. В тоже время социальные предприятия (те, для которых решение социальных задач является причиной осуществления коммерческой деятельности) чаще других указывают такие барьеры как отсутствие налоговых льгот (37,5%) и сложность административных процедур (21,9%).

Авторы предполагают, что коммерческая деятельность в социальной сфере характеризуется высокими издержками и ограниченной рентабельностью, поэтому предприятия особенно зависимы от льгот и преференций.

Не только крупный бизнес, но и МСП

Исследователи признали, что социальная активность характерна не только для крупного бизнеса, занимается подобными инициативами без малого треть белорусских МСП. Чаще всего это мероприятия и проекты социальной направленности, в которых бизнес участвует финансово. Социальная активность повышается, когда положение предприятия хорошее и есть перспективы для дальнейшего развития и расширения бизнеса.

«В перспективе их существование и развитие позволяет говорить о возможности перенести решение некоторой части социальных вопросов с государства (как, например, занятость людей с инвалидностью), тем самым разгрузив бюджет и сняв управленческую нагрузку, что как никогда важно в нестабильных условиях», – резюмируют эксперты.

 
 
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Белорусский бизнес готов участвовать в решении социальных проблем, но в стране не созданы для этого надлежащие условия.
 
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