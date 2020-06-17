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Владимиру Зеленскому передали приглашение Александра Лукашенко посетить Беларусь и принять участие в III Форуме регионов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На предстоящий октябрь запланировано проведение третьего Форума регионов Беларуси и Украины. Как известно, его примет Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
16 июня стало известно, что президенту Украины передано приглашение от Александра Лукашенко посетить Беларусь с официальным визитом для участия в масштабных мероприятиях форума.
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Владимиру Зеленскому передали приглашение Александра Лукашенко посетить Беларусь и принять участие в III Форуме регионов
Новости Беларуси. На предстоящий октябрь запланировано проведение третьего Форума регионов Беларуси и Украины. Как известно, его примет Гродно, сообщили в...
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