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Владимиру Зеленскому передали приглашение Александра Лукашенко посетить Беларусь и принять участие в III Форуме регионов

17.06.2020 06:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На предстоящий октябрь запланировано проведение третьего Форума регионов Беларуси и Украины. Как известно, его примет Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимиру Зеленскому передали приглашение Александра Лукашенко посетить Беларусь и принять участие в III Форуме регионов

16 июня стало известно, что президенту Украины передано приглашение от Александра Лукашенко посетить Беларусь с официальным визитом для участия в масштабных мероприятиях форума.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Владимир Зеленский

 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. На предстоящий октябрь запланировано проведение третьего Форума регионов Беларуси и Украины. Как известно, его примет Гродно, сообщили в...
 
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