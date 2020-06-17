В Техасе произошла стрельба в торговом центре

Источник материала: ОНТ

16 июня вечером в Далласе (Техас, США) произошла стрельба в торговом центре Galleria Dallas. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на газету The Dallas Morning News.

По данным источника, более 10 полицейских машин в 18:45 по местному времени (02:45 17 июня по Минску) выехали на место стрельбы.

Детали инцидента, а также информация о возможных жертвах не приводятся.

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