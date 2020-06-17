|
Тест на стрессоустойчивость. Готовы узнать правду о себе?
Источник материала: Tut.by
Слово «стресс» сегодня уже стало нашим верным спутником. Даже если мы не ощущаем его (или не понимаем, что ощущаем), то на глаза то и дело попадаются статьи, которые убеждают нас: стресс повсюду. Но насколько вы способны противостоять этой нервной нагрузке? Попросили специалиста разработать тест специально для TUT.BY.
Другие тесты на TUT.BY
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
LADY вместе с психологом Сергеем Зизюком предлагает пройти тест и проверить: как у вас получается сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях?
|
Свежие газеты
Архив (Разное)