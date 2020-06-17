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Тест на стрессоустойчивость. Готовы узнать правду о себе?

17.06.2020 08:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Слово «стресс» сегодня уже стало нашим верным спутником. Даже если мы не ощущаем его (или не понимаем, что ощущаем), то на глаза то и дело попадаются статьи, которые убеждают нас: стресс повсюду. Но насколько вы способны противостоять этой нервной нагрузке? Попросили специалиста разработать тест специально для TUT.BY.

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LADY вместе с психологом Сергеем Зизюком предлагает пройти тест и проверить: как у вас получается сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях?
 
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