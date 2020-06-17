Тест на стрессоустойчивость. Готовы узнать правду о себе?

Источник материала: Tut.by

Слово «стресс» сегодня уже стало нашим верным спутником. Даже если мы не ощущаем его (или не понимаем, что ощущаем), то на глаза то и дело попадаются статьи, которые убеждают нас: стресс повсюду. Но насколько вы способны противостоять этой нервной нагрузке? Попросили специалиста разработать тест специально для TUT.BY.



Сергей ЗизюкПсихолог. Ведет блог о психологии в Instagram Психолог. Ведетв Instagram