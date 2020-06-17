ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

24-летние гродненцы проверяли свои "хакер-знания": устроили DDos-атаки на интернет-сайты предприятий. Им грозит тюрьма на 5 лет

17.06.2020 08:36 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о несанкционированном доступе к компьютерной информации и компьютерном саботаже.

 В преступлении обвиняются 24-летние жители Гродно. Об этом говорится в сообщении СК.
По данным следствия, в период с 2018 года по ноябрь 2019 года обвиняемые совершали DDos-атаки на интернет-сайты предприятий, торговых центров, учреждений образования и здравоохранения, интернет-магазинов в Беларуси, а также интернет-ресурсы других государств.



Всего злоумышленники атаковали 24 интернет-ресурса. Потерпевшие зачастую не обращались в правоохранительные органы, пытались самостоятельно решить проблемы. При этом обвиняемые скрывали цифровые следы преступления. В частности, они использовали анонимайзеры и взломанный Wi-Fi соседки.


По словам обвиняемых, таким образом они проверяли свои способности и навыки, а также уязвимости определенных ресурсов. При этом один из парней в ряде случаев пытался таким образом заработать, совершая DDos-атак за денежное вознаграждение

СК передал дело в суд. Жителям Гродно предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 351 Уголовного кодекса (компьютерный саботаж) и ч. 1 ст. 14 и ч. 1 ст. 351 Уголовного кодекса (покушение на компьютерный саботаж). По этой статье предусмотрено наказание в виде штрафа, ограничения или лишения свободы на срок от года до 5 лет. Кроме этого, одному из молодых людей предъявлены обвинения в несанкционированном доступе к компьютерной информации, совершенном из иной личной заинтересованности, и покушении на несанкционированный доступ, совершенный из личной заинтересованности.
 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о несанкционированном доступе к компьютерной информации и компьютерном саботаже.
 
Новости дня
Новости разные
 
"Белавиа" возобновляет полеты в Брюссель
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
17.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика