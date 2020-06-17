Видео про интересный и загадочный лесной край, богатый болотами и озерами. На Ганцевщине находится 12 озер — каждое из них разное.
Владимир Зуев
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Просторы Ганцевичского района. Видео
17.06.2020 10:16 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)
Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)
Видео про интересный и загадочный лесной край, богатый болотами и озерами. На Ганцевщине находится 12 озер — каждое из них разное.
Владимир Зуев
(Visited 10 times, 10 visits today)
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Видео про интересный и загадочный лесной край, богатый болотами и озерами. На Ганцевщине находится 12 озер — каждое из них
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