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Просторы Ганцевичского района. Видео

17.06.2020 10:16 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Просторы Ганцевичского района. Видео

Видео про интересный и загадочный лесной край, богатый болотами и озерами. На Ганцевщине находится 12 озер — каждое из них разное.

Владимир Зуев

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Видео про интересный и загадочный лесной край, богатый болотами и озерами. На Ганцевщине находится 12 озер — каждое из них
 
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