Рейды по водоемам проводят спасатели Гродненского района

Источник материала: Вороновская газета





Спасатели Гродненского районного отдела МЧС совместно с работниками РОВД продолжают проводить рейдовые мероприятия, в ходе которых напоминают отдыхающим как правильно вести себя у водоемов.





В Гродненском районе три официальных места отдыха, которые оборудованы спасательными постами. Это озеро Белое, пруды вблизи деревни Суховляны и агрогородка Луцковляны. В Гродно функционируют четыре официальных пляжа.





Спасатели беседовали с отдыхающими о том, что плавать настоятельно рекомендуется только в специально отведенных местах, где организован контроль спасателей ОСВОД.





Для тех, кто не думает о своей безопасности и о безопасности своих близких предусмотрена административную ответственность. Согласно КоАП Республики Беларусь за купание в неустановленных местах может быть наложен штраф в размере от 1 до 3 базовых величин. Раздаваемая наглядно-изобразительная продукция помогает усвоить жизненно важные правила и детям, и взрослым.











Гродненское ОУМЧС