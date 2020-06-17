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Рейды по водоемам проводят спасатели Гродненского района
17.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Спасатели Гродненского районного отдела МЧС совместно с работниками РОВД продолжают проводить рейдовые мероприятия, в ходе которых
В Гродненском районе три официальных места отдыха, которые оборудованы спасательными постами. Это озеро Белое, пруды вблизи деревни Суховляны и агрогородка Луцковляны. В Гродно функционируют четыре официальных пляжа.
Спасатели беседовали с отдыхающими о том, что плавать настоятельно рекомендуется только в специально отведенных местах, где организован контроль спасателей
Для тех, кто не думает о своей безопасности и о безопасности своих близких предусмотрена административную ответственность. Согласно КоАП Республики Беларусь за купание в неустановленных местах может быть наложен штраф в размере от 1 до 3 базовых величин. Раздаваемая наглядно-изобразительная продукция помогает усвоить жизненно важные правила и детям, и взрослым.
Гродненское ОУМЧС
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Спасатели Гродненского районного отдела МЧС совместно с работниками РОВД продолжают проводить рейдовые мероприятия, в ходе которых напоминают отдыхающим как...
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