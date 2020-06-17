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Рейды по водоемам проводят спасатели Гродненского района

17.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Рейды по водоемам проводят спасатели Гродненского района

Спасатели Гродненского районного отдела МЧС совместно с работниками РОВД продолжают проводить рейдовые мероприятия, в ходе которых напоминают отдыхающим как правильно вести себя у водоемов.

Рейды по водоемам проводят спасатели Гродненского района

В Гродненском районе три официальных места отдыха, которые оборудованы спасательными постами. Это озеро Белое, пруды вблизи деревни Суховляны и агрогородка Луцковляны. В Гродно функционируют четыре официальных пляжа.

Рейды по водоемам проводят спасатели Гродненского района

Спасатели беседовали с отдыхающими о том, что плавать настоятельно рекомендуется только в специально отведенных местах, где организован контроль спасателей ОСВОД. 

Рейды по водоемам проводят спасатели Гродненского района

Для тех, кто не думает о своей безопасности и о безопасности своих близких предусмотрена административную ответственность. Согласно КоАП Республики Беларусь за купание в неустановленных местах может быть наложен штраф в размере от 1 до 3 базовых величин. Раздаваемая наглядно-изобразительная продукция помогает усвоить жизненно важные правила и детям, и взрослым.

Рейды по водоемам проводят спасатели Гродненского района
Рейды по водоемам проводят спасатели Гродненского района
Рейды по водоемам проводят спасатели Гродненского района
Рейды по водоемам проводят спасатели Гродненского района

Гродненское ОУМЧС

 
Теги: Гродно
 
 
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Спасатели Гродненского районного отдела МЧС совместно с работниками РОВД продолжают проводить рейдовые мероприятия, в ходе которых напоминают отдыхающим как...
 
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