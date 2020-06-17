Упс! Лукашенко допускает плагиат тезисов Бабарико

afn.by При этом, говоря об эффективности, белорусский правитель изъяснялся тезисами своего конкурента по избирательной кампании Виктора Бабарико, пишет

«Формируя новую пятилетку, мы должны взять хороший пример с советских времен. Вы помните, там четко были расписаны объекты, которые будут введены в строй. И железобетонно выделялись денежные средства под эти объекты», - начал Лукашенко в застойном духе советских времен.





Но затем неожиданно сказал: «Хорошие инвестиции - это богатство людей и региона. Надо определиться с основными объектами, которые мы построим в будущей пятилетке».





Дальше – больше: «Если 10-15 лет назад мы говорили об инвестициях ради инвестиций, чтобы только были рабочие места, нам такие инвестиции сегодня не нужны».









«Мы не будем строить здесь предприятия только ради того, чтобы занять людей. Да, нужны рабочие места, но той остроты нет. Инвестиции, строительство производственных объектов нужны такие, которые будут приносить прибыль. Это основное. Поэтому инвестиции инвестициям рознь»…





До недавнего времени Лукашенко интересовали только оборот, валютная выручка и максимальное возможное количество рабочих мест на предприятии.





Буквально вчера в Бобруйске Бабарико сказал, что нужно производить только то, что страна может продать на международном рынке. Сегодня Лукашенко, сетуя на то, что правительство до сих пор не научилось до конца выбирать открываемые Китаем кредитные линии, заявил: «Нам надо строить то, что нужно. Самое главное, что будет приносить прибыль и продаваться на международных рынках».





Даже в вопросе строительства БелАЭС Лукашенко подтверждает аргументы Бабарико, который опять же вчера говорил о неэффективности станции из-за излишков электроэнергии и отсутствии рынков их сбыта, предлагая создать международный совет, который решит судьбу БелАЭС.









"Запуск БелАЭС также требует свежих и перспективных решений по использованию излишков энергии. Это общий вопрос Гродненского облисполкома и правительства", - сказал Лукашенко, заменив международный совет на правительство.





Стоит напомнить, что изначально белорусские власти, пиаря БелАЭС, утверждали, что вся электроэнергия будет использована и благодаря станции синеокой можно будет отказаться от импорта электроэнергии и сократить импорт газа на 25%.



