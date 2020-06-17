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Нелегального продавца респираторов задержали в Минске

17.06.2020 09:00 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Причём свой товар несостоявшийся бизнесмен приобретал на рынке по 15 руб. за штуку, а продавать собирался в интернете уже по 18 руб. 

У 30-летнего минчанина изъяли средств индивидуальной защиты на сумму больше 7 тыс. рублей. За незаконную предпринимательскую деятельность ему грозит штраф.                                                                                                              

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Причём свой товар несостоявшийся бизнесмен приобретал на рынке по 15 руб. за штуку, а продавать собирался в интернете уже по 18 руб.  У 30-летнего минчанина изъяли...
 
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