Нелегального продавца респираторов задержали в Минске

Источник материала: ОНТ

Причём свой товар несостоявшийся бизнесмен приобретал на рынке по 15 руб. за штуку, а продавать собирался в интернете уже по 18 руб.

У 30-летнего минчанина изъяли средств индивидуальной защиты на сумму больше 7 тыс. рублей. За незаконную предпринимательскую деятельность ему грозит штраф.

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