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Дороги-дублёры, shared street, новые гостиницы — как может измениться исторический центр Пинска
17.06.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Общественности презентуют детальный план развития исторического центра площадью 280 га. Над градостроительным документом работали специалисты БелНИИПградостроительства. Проект конкретизирует решения генерального плана до 2030 года.
Градостроительный документ включает предложения по строительству жилья и социальных объектов, благоустройству, улучшению транспортной инфраструктуры с системой велопешеходного движения. Предусматриваются дублеры для основных магистралей. Так, эту функцию для улицы Иркутско-Пинской дивизии (одновременно это трасса Р8 Пинск — Лунинец) на себя возьмет улица Железнодорожная.
Для организации движения в историческом центре предлагается применять принцип shared street (взаимовыгодный обмен пространством улицы). Он подразумевает создание пешеходной зоны с возможностью проезда автомобилей для обслуживания застройки.
В центре могут появиться новые точки притяжения пинчан и гостей города. Так, на ул. Днепровской флотилии забронировано место для размещения туристско-развлекательного комплекса. Изменения ждут территорию рынка в районе улицы Суворова. Кроме того, инвестплощадка под открытие гостиницы или хостела зарезервирована в историческом здании на площади Ленина. Еще один участок выделен напротив железнодорожного вокзала.
В Пинске не отказываются от планов
Общественное обсуждение детального плана исторического центра продлится до 9 июля.
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