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Белгазпромбанк сообщил о возобновлении ранее приостановленных операций, в том числе с валютой
Источник материала: Tut.by
Белгазпромбанк с 17 июня возобновляет выполнение
С 08.30 17 июня возобновляются в полном объеме следующие операции:
1. Снятие наличной иностранной валюты на территории Республики Беларусь с использованием банковской платежной карточки ОАО «Белгазпромбанк», эмитированной к текущему счету с БПК в белорусских рублях: в банкоматах ОАО «Белгазпромбанк», в банкоматах банков-партнеров, в банкоматах других банков РБ; в ПВН ОАО «Белгазпромбанк» и кассах других банков РБ.
2. Внесение наличных белорусских рублей на текущий счет с БПК, открытый в иностранной валюте, осуществленное с использованием платежной карточки, эмитированной к такому счету (пополнение карточки): в банкоматах и инфокиосках ОАО «Белгазпромбанк»; ПВН ОАО «Белгазпромбанк» и ПВН, организованных ОАО «Белгазпромбанк» в РУП «Белпочта».
3. р2р-переводы в иностранной валюте между банковскими платежными карточки, эмитированными ОАО «Белгазпромбанк», если любая из карточек, участвующих в переводе, эмитирована к текущему счету с БПК в белорусских рублях: банкоматах и инфокиосках ОАО «Белгазпромбанк»; в сервисах ДБО ОАО «Белгазпромбанк»;
4. р2р-переводы в белорусских рублях между банковскими платежными карточки, эмитированными ОАО «Белгазпромбанк», если любая из карточек, участвующих в переводе, эмитирована к текущему счету с БПК в иностранной валюте: банкоматах и инфокиосках ОАО «Белгазпромбанк»; в сервисах ДБО ОАО «Белгазпромбанк»;
5. р2р-переводы в белорусских рублях на банковские платежные карточки, эмитированные ОАО «Белгазпромбанк» к текущему счету с БПК в иностранной валюте:
6. Безналичные операции в иностранной валюте, которые осуществляются на территории Республики Беларусь, в том числе на белорусских интернет-ресурсах с использованием банковской платежной карточки или ее реквизитов, эмитированной ОАО «Белгазпромбанк» к текущему счету с БПК в белорусских рублях.
О временной приостановке некоторых операций было объявлено накануне. Напомним, с 15 июня Белгазпромбанком управляет временная администрация. Как
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Белгазпромбанк с 17 июня возобновляет выполнение приостановленных ранее операций. Об этом сообщает пресс-служба банка.
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