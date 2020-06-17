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Белгазпромбанк сообщил о возобновлении ранее приостановленных операций, в том числе с валютой

17.06.2020 09:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белгазпромбанк с 17 июня возобновляет выполнение приостановленных ранее операций. Об этом сообщает пресс-служба банка.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

С 08.30 17 июня возобновляются в полном объеме следующие операции:

1. Снятие наличной иностранной валюты на территории Республики Беларусь с использованием банковской платежной карточки ОАО «Белгазпромбанк», эмитированной к текущему счету с БПК в белорусских рублях: в банкоматах ОАО «Белгазпромбанк», в банкоматах банков-партнеров, в банкоматах других банков РБ; в ПВН ОАО «Белгазпромбанк» и кассах других банков РБ.

2. Внесение наличных белорусских рублей на текущий счет с БПК, открытый в иностранной валюте, осуществленное с использованием платежной карточки, эмитированной к такому счету (пополнение карточки): в банкоматах и инфокиосках ОАО «Белгазпромбанк»; ПВН ОАО «Белгазпромбанк» и ПВН, организованных ОАО «Белгазпромбанк» в РУП «Белпочта».

3. р2р-переводы в иностранной валюте между банковскими платежными карточки, эмитированными ОАО «Белгазпромбанк», если любая из карточек, участвующих в переводе, эмитирована к текущему счету с БПК в белорусских рублях: банкоматах и инфокиосках ОАО «Белгазпромбанк»; в сервисах ДБО ОАО «Белгазпромбанк»;
в сервисах переводов других банков и интернет-ресурсах.

4. р2р-переводы в белорусских рублях между банковскими платежными карточки, эмитированными ОАО «Белгазпромбанк», если любая из карточек, участвующих в переводе, эмитирована к текущему счету с БПК в иностранной валюте: банкоматах и инфокиосках ОАО «Белгазпромбанк»; в сервисах ДБО ОАО «Белгазпромбанк»;
в сервисах переводов других банков и интернет-ресурсах.

5. р2р-переводы в белорусских рублях на банковские платежные карточки, эмитированные ОАО «Белгазпромбанк» к текущему счету с БПК в иностранной валюте:
банкоматах и инфокиосках ОАО «Белгазпромбанк»; в сервисах ДБО ОАО «Белгазпромбанк»; в сервисах переводов других банков и интернет-ресурсах.

6. Безналичные операции в иностранной валюте, которые осуществляются на территории Республики Беларусь, в том числе на белорусских интернет-ресурсах с использованием банковской платежной карточки или ее реквизитов, эмитированной ОАО «Белгазпромбанк» к текущему счету с БПК в белорусских рублях.

О временной приостановке некоторых операций было объявлено накануне. Напомним, с 15 июня Белгазпромбанком управляет временная администрация. Как пояснили в в Нацбанке, это решение было принято «в целях защиты интересов вкладчиков и кредиторов Белгазпромбанка, недопущения ухудшения его финансового состояния». Временную администрацию возглавила экс-глава Нацбанка Надежда Ермакова. Полномочия правления ОАО «Белгазпромбанк» на период действия временной администрации по управлению банком приостановлены.

Российские акционеры Белгазпромбанка — Газпромбанк и контролирующий его «Газпром» — назвали решение Нацбанка Беларуси незаконным и грубо нарушающим законодательство Республики Беларусь и Договор о Евразийском экономическом союзе.

Экс-председатель правления Белгазпромбанка и кандидат в кандидаты в президенты Виктор Бабарико сравнил вмешательство государства в дела банка с рейдерским захватом.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Белгазпромбанк с 17 июня возобновляет выполнение приостановленных ранее операций. Об этом сообщает пресс-служба банка.
 
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