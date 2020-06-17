ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Врач рассказала, какие продукты могут восстановить здоровье после пневмонии

17.06.2020 09:38 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Врач рассказала, какие продукты могут восстановить здоровье после пневмонии
Продукты, которые могут восстановить здоровье после перенесенной пневмонии, перечислила кардиолог, а также терапевт Светлана Зубаилова. Об этом сообщает РИА Новости.


По словам специалиста, укрепить иммунитет помогут витамины и минералы, а также белок. Они играют важнейшую роль в клеточном обмене.

Что касается белка, то в качестве него эксперт рекомендует употреблять нежирное мясо. Например, говядину, баранину, курицу или кролика. При этом мясо не стоит жарить, а также использовать во время его приготовления остовые приправы. Дело в том, что после приёма антибиотиков организму понадобится некоторое время для восстановления. 


Помимо мяса, кардиолог рекомендовала употреблять рыбу, которая богата йодом и необходима для нормальной работы щитовидной железы.

Для нормальной работы желудочно-кишечного тракта необходимо включать в рацион овощные супы, крупы, зелень и овощи, которые являются источником клетчатки, а также фрукты и ягоды.

Специалист посоветовала употреблять не менее 2 литров воды в день. Она помогает побыстрее выводить токсины из организма, а также разжижает мокроту. 

фото: krsk.aif.ru

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Продукты, которые могут восстановить здоровье после перенесенной пневмонии, перечислила кардиолог, а также терапевт Светлана Зубаилова. Об этом сообщает РИА...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гродно на пять дней закрыли проспект Космонавтов. Смотрите, как поедет транспорт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
17.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика