Врач рассказала, какие продукты могут восстановить здоровье после пневмонии

Источник материала: ОНТ

Продукты, которые могут восстановить здоровье после перенесенной пневмонии, перечислила кардиолог, а также терапевт Светлана Зубаилова. Об этом сообщает РИА Новости.





По словам специалиста, укрепить иммунитет помогут витамины и минералы, а также белок. Они играют важнейшую роль в клеточном обмене.





Что касается белка, то в качестве него эксперт рекомендует употреблять нежирное мясо. Например, говядину, баранину, курицу или кролика. При этом мясо не стоит жарить, а также использовать во время его приготовления остовые приправы. Дело в том, что после приёма антибиотиков организму понадобится некоторое время для восстановления.





Помимо мяса, кардиолог рекомендовала употреблять рыбу, которая богата йодом и необходима для нормальной работы щитовидной железы.

Для нормальной работы желудочно-кишечного тракта необходимо включать в рацион овощные супы, крупы, зелень и овощи, которые являются источником клетчатки, а также фрукты и ягоды.

Специалист посоветовала употреблять не менее 2 литров воды в день. Она помогает побыстрее выводить токсины из организма, а также разжижает мокроту.

фото: krsk.aif.ru

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram