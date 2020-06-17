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Врач рассказала, какие продукты могут восстановить здоровье после пневмонии
Источник материала: ОНТ
Продукты, которые могут восстановить здоровье после перенесенной пневмонии, перечислила кардиолог, а также терапевт Светлана Зубаилова. Об этом
По словам специалиста, укрепить иммунитет помогут витамины и минералы, а также белок. Они играют важнейшую роль в клеточном обмене.
Что касается белка, то в качестве него эксперт рекомендует употреблять нежирное мясо. Например, говядину, баранину, курицу или кролика. При этом мясо не стоит жарить, а также использовать во время его приготовления остовые приправы. Дело в том, что после приёма антибиотиков организму понадобится некоторое время для восстановления.
Помимо мяса, кардиолог рекомендовала употреблять рыбу, которая богата йодом и необходима для нормальной работы щитовидной железы.
Для нормальной работы желудочно-кишечного тракта необходимо включать в рацион овощные супы, крупы, зелень и овощи, которые являются источником клетчатки, а также фрукты и ягоды.
Специалист посоветовала употреблять не менее 2 литров воды в день. Она помогает побыстрее выводить токсины из организма, а также разжижает мокроту.
фото: krsk.aif.ru
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Продукты, которые могут восстановить здоровье после перенесенной пневмонии, перечислила кардиолог, а также терапевт Светлана Зубаилова. Об этом сообщает РИА...
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