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BMW представила обновленный седан M5

17.06.2020 10:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Обновленное семейство BMW пятой серии представлено в полном составе — вслед за рестайлинговыми седаном и универсалом баварцы рассекретили топ-версию M5.


Обновление внешности M5 прошло по той же программе, что и у обычного седана — это измененная форма фар с L-образными ходовыми огнями, переработанные бамперы и иной рисунок задней светотехники. А из отличительных особенностей M5 — расширенные крылья, укрупненные воздухозаборники, «ноздри» решетки радиатора с вертикальными планками в черном глянцевом цвете и диффузор в заднем бампере. Также для седана доступны новые цвета кузова и 19- или 20-дюймовые колеса особого дизайна.


Руль M5 получил измененные кнопочные блоки, а самая заметная обновка в салоне седана — увеличенный до 12,3 дюймов экран мультимедиа-системы с поддержкой Android Auto и усовершенствованной навигацией. Панель приборов теперь цифровая — также с дисплеем на 12,3 дюйма. Как и стандартная «пятерка», M5 получила обновленный набор вспомогательной электроники.


Техническая начинка M5 осталась прежней. 4,4-литровый битурбо-V8 под капотом развивает 600 л.с. и 750 Нм крутящего момента и работает в комбинации с 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом — у трансмиссии, напомним, имеется заднеприводный режим 2WD. Разгон до 100 км/ч занимает 3,4 секунды.


Также в гамме осталась и более «злая» модификация M5 Competition с уменьшенным дорожным просветом, более жесткой подвеской (с обновлением она была перенастроена) и мотором, форсированным до 625 л.с. До 100 км/ч она разгоняется на 0,1 секунды быстрее, но ограничитель максимальной скорости при этом по-прежнему срабатывает на отметке 250 км/ч. Впрочем, при заказе пакета M Driver’s седан сможет разогнаться уже до 305 км/ч.


На европейском рынке обновленная «эмка» дебютирует в августе — прием заказов уже начался, цены в Германии начинаются от 120 900 евро. Версия Competition — на 9 тысяч евро дороже.

 
 
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Обновленное семейство BMW пятой серии представлено в полном составе - вслед за рестайлинговыми седанами и универсалами баварцы рассекретили топ-версию M5.
 
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