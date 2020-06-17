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Дирк Шубель обеспокоен действиями против Бабарико и надеется, что органы расследуют угрозы в адрес Тихановской
Источник материала: Tut.by
Сейчас, когда Беларусь вступает в кампанию по выборам президента, особенно важно, чтобы основные права и свободы были полностью соблюдены. Крайне важно, чтобы власти Беларуси обеспечили условия, в которых было бы возможно конструктивное и конкурентное политическое соперничество. Такое мнение в комментарии TUT.BY высказал посол Европейского союза в Беларуси Дирк Шубель.
— В этом отношении мы обеспокоены недавними действиями, предпринятыми
Посол ЕС обеспокоен и сообщениями о
— Такие шаги будут способствовать демократическому развитию Беларуси и укреплению ее суверенитета и независимости. Как отмечалось в
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Дирк Шубель обеспокоен действиями против Бабарико и надеется, что органы расследуют угрозы в адрес Тихановской
Посол ЕС призывает власти Беларуси обеспечить условия, в которых было бы возможно конструктивное и конкурентное политическое соперничество.
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