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Под Гродно Ford вылетел в кювет и перевернулся: погибла 5-летняя девочка

17.06.2020 10:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ребенок погиб при опрокидывании автомобиля в Гродненском районе, сообщили в областной ГАИ.


По информации инспекторов, 16 июня, около 21.30, 28-летняя водитель Ford ехала по трассе Гродно — Сопоцкин со стороны деревни Ратичи. На 15-м километре дороги она не справилась с управлением и вылетела в кювет, где автомобиль перевернулся.


В результате ДТП ехавшая в бустере на заднем сиденье 5-летняя пассажирка получила тяжелые травмы и была доставлена в реанимацию, где позже умерла.

 
Теги: Гродно
 
 
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Авария произошла 16 июня, около 21.30, на трассе Гродно - Сопоцкин.
 
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