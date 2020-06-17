Под Гродно Ford вылетел в кювет и перевернулся: погибла 5-летняя девочка

Источник материала: Tut.by

Ребенок погиб при опрокидывании автомобиля в Гродненском районе, сообщили в областной ГАИ.





По информации инспекторов, 16 июня, около 21.30, 28-летняя водитель Ford ехала по трассе Гродно — Сопоцкин со стороны деревни Ратичи. На 15-м километре дороги она не справилась с управлением и вылетела в кювет, где автомобиль перевернулся.





В результате ДТП ехавшая в бустере на заднем сиденье 5-летняя пассажирка получила тяжелые травмы и была доставлена в реанимацию, где позже умерла.