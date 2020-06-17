|
Под Гродно Ford вылетел в кювет и перевернулся: погибла 5-летняя девочка
Источник материала: Tut.by
Ребенок погиб при опрокидывании автомобиля в Гродненском районе,
По информации инспекторов, 16 июня, около 21.30, 28-летняя водитель Ford ехала по трассе Гродно — Сопоцкин со стороны деревни Ратичи. На 15-м километре дороги она не справилась с управлением и вылетела в кювет, где автомобиль перевернулся.
В результате ДТП ехавшая в бустере на заднем сиденье 5-летняя пассажирка получила тяжелые травмы и была доставлена в реанимацию, где позже умерла.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла 16 июня, около 21.30, на трассе Гродно - Сопоцкин.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)