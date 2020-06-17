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В Минске водитель-бесправник совершил столкновение с мотоциклистом

17.06.2020 10:10 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Минске водитель-бесправник совершил столкновение с мотоциклистомМинске водитель-бесправник совершил столкновение с мотоциклистом" class="one-news__figure-img">

В Минске водитель-бесправник врезался в мотоциклиста. В результате аварии пострадали водитель и пассажирка мотоцикла, информирует Управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, автомобиль «Лада» двигался по улице Ленина со стороны проспекта Независимости в направлении улицы Интернациональной. Как сообщили очевидцы, на перекрестке машина продолжила движение на запрещающий сигнал светофора. В результате произошло столкновение с мотоциклом «Хонда». Водитель и пассажирка мотоцикла пострадали, их госпитализировали. Очевидцы также утверждают, что сразу после аварии водитель «Лады» употреблял спиртное на месте происшествия.


Установлено, что водитель «Лады» ранее был лишен права управления транспортными средствами. Срок лишения истек, но мужчина продолжал ездить без прав.

Фото: Управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома

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Теги: Минск
 
 
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В Минске водитель-бесправник врезался в мотоциклиста. В результате аварии пострадали водитель и пассажирка мотоцикла, информирует Управления ГАИ ГУВД...
 
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