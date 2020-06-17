18 июня с 10 до 12 часов прямую телефонную линию проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Волковысскому избирательному округу № 48 Павел Леонидович Поконечный. Вопросы можно задать по телефону 4-57-89.