ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Синяя вспышка в небе над Австралией озадачила астрономическое сообщество

17.06.2020 11:14 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Необычное явление в ночном небе Австралии озадачило астрономическое сообщество. Об этом сообщает Live Science.


Фото: perthobservatory / Instagram

Как пишет ABC News Pilbara, 15 июня по местному времени в небе была замечена синяя вспышка. «Это было действительно впечатляющее зрелище», — рассказал информационному агентству Глен Нейгл (Glen Nagle), менеджер по связям с общественностью на станции слежения CSIRO-NASA в Канберре. По словам Нейгла, эта вспышка была зарегистрирована также на севере и юге страны.

Многие сняли это на видео — огненный шар непрерывно движется по небу. Сначала он кажется оранжевым или желтым, а за ним тянется короткий хвост. Через несколько секунд большая часть огненного шара загорается синим светом.

Ученые не совсем уверены, какой именно объект сгорел в атмосфере. Некоторые астрономы-любители предположили, что объект может быть искусственным комическим мусором, возможно, возникшим из-за недавнего запуска ракеты. Но это кажется маловероятным, заявила Рене Сэйерс (Renae Sayers), исследователь в в Центре космических исследований, науки и техники Университета Кертина.

Когда космический мусор возвращается в атмосферу, «то, что мы видим, похоже на трещины и искры», сказала она. Однако огненный шар над Австралией плавно скользил по небу, так что, возможно, это естественный космический объект. А синий цвет, по словам Нэйгла, указывает на высокое содержание железа. Многие метеориты богаты железом. Некоторые могут быть ядрами древних астероидов, согласно Музею естественной истории в Великобритании.

Сэйерс сказала, что этот огненный шар был похож на другой зрелищный метеор, увиденный в Австралии в 2017 году, который вместо удара о землю или сгорания в атмосфере отправился назад в космос. Возможно, и сейчас произошло нечто подобное.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сначала объект казался оранжевым или желтым, но через несколько секунд большая часть огненного шара загорелась синим светом.
 
Новости дня
Новости разные
 
С сегодняшнего дня белорусам и украинцам стало проще получить гражданство РФ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
17.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика