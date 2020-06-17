Синяя вспышка в небе над Австралией озадачила астрономическое сообщество

Источник материала: Tut.by

Необычное явление в ночном небе Австралии озадачило астрономическое сообщество. Об этом сообщает Live Science.



Фото: perthobservatory / Instagram

Как пишет ABC News Pilbara , 15 июня по местному времени в небе была замечена синяя вспышка. «Это было действительно впечатляющее зрелище», — рассказал информационному агентству Глен Нейгл (Glen Nagle), менеджер по связям с общественностью на станции слежения CSIRO-NASA в Канберре. По словам Нейгла, эта вспышка была зарегистрирована также на севере и юге страны.

Многие сняли это на видео — огненный шар непрерывно движется по небу. Сначала он кажется оранжевым или желтым, а за ним тянется короткий хвост. Через несколько секунд большая часть огненного шара загорается синим светом.

A fireball flashes across the night sky in Western Australia’s remote Pilbara pic.twitter.com/UF9JqNIRiR — James Hirsen (@thejimjams) June 16, 2020

Ученые не совсем уверены, какой именно объект сгорел в атмосфере. Некоторые астрономы-любители предположили, что объект может быть искусственным комическим мусором, возможно, возникшим из-за недавнего запуска ракеты. Но это кажется маловероятным, заявила Рене Сэйерс (Renae Sayers), исследователь в в Центре космических исследований, науки и техники Университета Кертина.

Когда космический мусор возвращается в атмосферу, «то, что мы видим, похоже на трещины и искры», сказала она. Однако огненный шар над Австралией плавно скользил по небу, так что, возможно, это естественный космический объект. А синий цвет, по словам Нэйгла, указывает на высокое содержание железа. Многие метеориты богаты железом. Некоторые могут быть ядрами древних астероидов, согласно Музею естественной истории в Великобритании.

Сэйерс сказала, что этот огненный шар был похож на другой зрелищный метеор, увиденный в Австралии в 2017 году, который вместо удара о землю или сгорания в атмосфере отправился назад в космос. Возможно, и сейчас произошло нечто подобное.