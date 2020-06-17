|
Синяя вспышка в небе над Австралией озадачила астрономическое сообщество
Источник материала: Tut.by
Необычное явление в ночном небе Австралии озадачило астрономическое сообщество. Об этом
Как пишет
Многие сняли это на видео — огненный шар непрерывно движется по небу. Сначала он кажется оранжевым или желтым, а за ним тянется короткий хвост. Через несколько секунд большая часть огненного шара загорается синим светом.
Ученые не совсем уверены, какой именно объект сгорел в атмосфере. Некоторые астрономы-любители предположили, что объект может быть искусственным комическим мусором, возможно, возникшим из-за недавнего запуска ракеты. Но это кажется маловероятным, заявила Рене Сэйерс (Renae Sayers), исследователь в в Центре космических исследований, науки и техники Университета Кертина.
Когда космический мусор возвращается в атмосферу, «то, что мы видим, похоже на трещины и искры», сказала она. Однако огненный шар над Австралией плавно скользил по небу, так что, возможно, это естественный космический объект. А синий цвет, по словам Нэйгла, указывает на высокое содержание железа. Многие метеориты богаты железом. Некоторые
Сэйерс сказала, что этот огненный шар был похож на другой зрелищный метеор, увиденный в Австралии в 2017 году, который вместо удара о землю или сгорания в атмосфере отправился назад в космос. Возможно, и сейчас произошло нечто подобное.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сначала объект казался оранжевым или желтым, но через несколько секунд большая часть огненного шара загорелась синим светом.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)