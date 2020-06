Синяя вспышка в небе над Австралией озадачила астрономическое сообщество

Источник материала: Tut.by

Необычное явление в ночном небе Австралии озадачило астрономическое сообщество. Об этом сообщает Live Science.

Как пишет ABC News Pilbara , 15 июня по местному времени в небе была замечена синяя вспышка. «Это было действительно впечатляющее зрелище», — рассказал информационному агентству Глен Нейгл (Glen Nagle), менеджер по связям с общественностью на станции слежения CSIRO-NASA в Канберре. По словам Нейгла, эта вспышка была зарегистрирована также на севере и юге страны.

Многие сняли это на видео — огненный шар непрерывно движется по небу. Сначала он кажется оранжевым или желтым, а за ним тянется короткий хвост. Через несколько секунд большая часть огненного шара загорается синим светом.

A fireball flashes across the night sky in Western Australia’s remote Pilbara