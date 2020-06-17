Топ самых выгодных вкладов в белорусских рублях в июне 2020

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Всю весну 2020 года белорусский рубль лихорадило вслед за российским. В некоторые моменты казалось, что выгода депозитов в белорусских рублях уже съедена инфляцией. Хотя, строго говоря, это была не инфляция, а падение рубля к доллару.

Теперь российский рубль, вслед за нефтью, понемногу отыгрывает позиции. Привязанный к валютной корзине белорусский рубль дорожает к доллару и евро. Те, кто сделал вклад в начале года, имеют шанс отыграть свои потери, а у новых вкладчиков есть надежда заработать (без учета инфляции) около 14,5%.

БНБ-Банк



Вклад «Рублю, Ergo Sum +»

На данный момент это вклад с самой высокой номинальной годовой ставкой и весьма простыми условиями.

Ставка – 13,75%. Минимальная сумма – 10 000 руб. Срок вложения – 375 дней. Депозит безотзывной, с выплатой начисленных за месяц процентов.

Не предусмотрено :

капитализации процентов;

частичного снятия основной суммы вклада;

пополнения;

пролонгации.

Расчет выгоды вложения 10 000 руб. на 13 месяцев дает такие результаты:

прибыль от вложения – 1 432,29 руб.;

эффективная ставка – 13,75%;

налога на доход по вкладу нет.

Расчет показывает, что условия депозита действительно просты и прозрачны. Эффективная ставка совпадает с обещанной при открытии вклада. Подать заявку на открытие вклада можно онлайн.

Белгазпромбанк

Депозит «Марафон»

Депозит с высоким процентом и возможностью дополнительного заработка.

Ставка – 13,5%. Минимальная сумма – 100 руб. Срок вложения – 13 месяцев. Депозит также безотзывной, без частичного снятия и пролонгации.

Но полезные дополнительные функции у этого продукта есть.

Возможна капитализация процентов, т.е. присоединение начисленных процентов к основной сумме вклада и расчет следующих процентов от большей суммы.

Вклад можно ежемесячно пополнять, что особенно полезно для тех, кто откладывает деньги из зарплаты или пенсии.

Расчет для 10 000 руб. на 13 месяцев дает такую информацию:

прибыль от вложения – 1565,41 руб.;

эффективная ставка – 14,45% (благодаря капитализации);

налога на доход по вкладу нет.

Если пополнять вклад каждый месяц 100 рублями, то расчет станет таким:

прибыль – 1656,86 руб.;

эффективная ставка – 14,43%:

появляется налог на доход по депозиту – 0,15 руб.

Налог проблемой для вкладчика не является, т.к. его удерживает и переводит в бюджет сам банк. Несмотря на то, что при пополнении эффективная ставка несколько снижается, общий доход при этом растет.

К сожалению, последние новости от Белгазпромбанка о различных ограничениях и их отмене могут вызывать нервозность среди вкладчиков.

Банк Дабрабыт

Депозит «Шчодры онлайн BYN»

Депозит с такой же высокой ставкой как по предыдущему продукту и такими же дополнительными финансовыми возможностями. Прочие условия весьма похожи.

Ставка – 13,5%. Минимальная сумма – 100 руб. Срок вложения – 13 месяцев. Депозит безотзывной, без частичного снятия и пролонгации.

Дополнительные возможности:

есть капитализация процентов;

разрешается снятие начисленных процентов;

возможно ежемесячное пополнение.

Расчет для 10 000 руб. на 13 месяцев:

прибыль от вложения – 1565,41 руб.;

эффективная ставка – 14,45% (с капитализацией);

налога нет.

При ежемесячном внесении 100 руб.:

прибыль – 1656,86 руб.;

эффективная ставка – 14,43%:

появляется налог на доход по депозиту – 0,15 руб.

Все написанное о предыдущем депозите справедливо и здесь. Но у продукта Дабрабыта есть еще одно достоинство – заявку на вклад можно подать онлайн, в т.ч. с сайта Myfin.by.

Паритетбанк

Депозит «Клевер»

Этот вклад Паритетбанка по прибыли совпадает с описанными выше продуктами Дабрабыта и Белгазпромбанка. Но есть некоторые отличия.

Ставка – 13,5%. Минимальная сумма – 100 руб. Срок вложения – от 13 до 36 месяцев. Депозит безотзывной, без частичного снятия и пролонгации.

Дополнительные возможности:

есть капитализация процентов;

разрешается снятие начисленных процентов;

пополнения вклада нет.

Расчет для 10 000 руб. на 13 месяцев:

прибыль от вложения – 1565,41 руб.;

эффективная ставка – 14,45% (с капитализацией);

налога нет.

Поскольку пополнение этого депозита не допускается, заработать на нем больше можно лишь увеличив срок вложения.

Размещение 10 000 руб. на 3 года принесет:

прибыль – 4959,16 руб.;

эффективная ставка вырастет до 16,53%:

налога не будет.

Если инфляция белорусского рубля в будущем останется на уровне 2017-2019 годов, то этот вклад принесет около 10% чистой прибыли. Это довольно высокий показатель для пассивного заработка на инвестициях.

БТА Банк

Депозит «БТА + (безотзывной)»

Еще один вклад с высокой ставкой и дополнительными возможностями.

Ставка – 13,5%. Минимальная сумма – 100 руб. Срок вложения – 14 месяцев. Депозит безотзывной, без частичного снятия и пролонгации.

Дополнительные возможности:

есть капитализация процентов;

разрешается снятие начисленных процентов;

возможно ежемесячное пополнение.

Расчет для 10 000 руб. на 14 месяцев:

прибыль от вложения – 1695,52 руб.;

эффективная ставка – 14,53% (с капитализацией);

налога нет.

При ежемесячном внесении 100 руб.:

прибыль – 1706,23 руб.;

эффективная ставка – 14,53%;

налога нет.

Благодаря лишнему месяцу по сроку вклада и капитализации заработок и эффективная ставка по этому депозиту немного выше, чем у некоторых описанных ранее продуктов. Но другие условия в основном совпадают.

Банк БелВЭБ

Универсальный безотзывный с фиксированной ставкой



Вклад с высокой ставкой, капитализацией и пополнением.

Ставка – в зависимости от срока варьируется от 12,9% до 13,4%. Минимальная сумма – 100 руб. Срок вложения – от 35 дней до 24 месяцев. Депозит безотзывной, без частичного снятия и пролонгации.

Дополнительные возможности:

есть капитализация процентов;

разрешается снятие начисленных процентов;

возможно ежемесячное пополнение.

Расчет для 10 000 руб. на 13 месяцев:

прибыль от вложения – 1553,02 руб.;

эффективная ставка – 14,34% (с капитализацией);

налога нет.

При ежемесячном внесении 100 руб.:

прибыль – 1643,77 руб.;

эффективная ставка – 14,31%;

налог на доход – 0,15 руб

Условия по вкладу в целом довольно привлекательные. Главное, что нужно учитывать – это срок вклада. Самый выгодный из них – 13 месяцев.

РРБ-Банк

Депозит «Безотзывный в BYN»

Депозит с высокой плавающей ставкой. Расчет заработка по этому вкладу зависит от нескольких факторов, потому его лучше не определять вручную, но воспользоваться кредитным калькулятором.

Ставка – от 13,2% до 13,4%. Минимальная сумма – 1 руб. Сроки вложения: 2 месяца, 7 месяцев или 395 дней (примерно – 13 месяцев). Депозит безотзывной, без частичного снятия и пролонгации.

Дополнительные возможности:

есть капитализация процентов;

возможно ежемесячное пополнение.

Расчет для 10 000 руб. на 395 дней:

прибыль от вложения – 1574,96 руб.;

эффективная ставка – 14,35% (с капитализацией);

налога нет.

При ежемесячном внесении 100 руб.:

прибыль – 1668,34 руб.;

эффективная ставка – 14,27%;

налог на доход – 0,15 руб.

Выгода от вложения на 2 месяца принесет только 222,15 руб. и налог 28,88 руб., эффективная ставка – 13,26%. Такой же вклад на 7 месяцев даст 822,28 руб. прибыли по процентам и 107,04 руб. налога. Еще одно подтверждение выгоды среднесрочных и долгосрочных вкладов.

Франсабанк

Депозит «Комфортный безотзывный»

Депозит с еще большей вариативностью условий и ставок. Предлагается в четырех валютах по выбору клиента: белорусских или российских рублях, долларах или евро.

Ставка – от 0,2% до 13,5%. Минимальная сумма – 100 руб. Депозит безотзывной, без частичного снятия и пролонгации.

По вкладу в белорусских рублях есть несколько сроков вложения, которые меняются со ставкой:

95 дней – 13,35%;

125 дней – 13,35%;

185 дней – 13,35%;

275 дней – 13,35%;

385 дней – 13,50%;

550 дней – 13%;

735 дней – 13%.

Дополнительные возможности:

есть капитализация процентов;

разрешается ежемесячное снятие процентов;

возможно ежемесячное пополнение.

Расчет для 10 000 руб. на 385 дней:

прибыль от вложения – 1543,52 руб.;

эффективная ставка – 14,44% (с капитализацией);

налога на доход по вкладу нет.

При ежемесячном внесении 100 руб.:

прибыль – 1632,53 руб.;

эффективная ставка – 14,4%;

налог на доход – 0,15 руб.

Чтобы не рассчитывать результаты вложения на другие сроки назовем только общую тенденцию – прибыль растет немного быстрее, чем срок вложения, благодаря капитализации, а также потому что на больших сроках увеличивается ставка. Так эффективная ставка на 95 дней равна 13,49%, а на 735 дней – 14,80%.

Технобанк

Депозит «Максимум (безотзывный)»

Депозит имеет номинальную ставку чуть ниже предыдущих вкладов и простые условия.

Ставка – 13,25%. Минимальная сумма – 500 руб. Срок – только 370 дней. Депозит безотзывной, без капитализации частичного снятия и пролонгации. Выплата процентов в конце срока.

Расчет для 10 000 руб. на 370 дней:

прибыль от вложения – 1361,44 руб.;

эффективная ставка – 13,25%;

налога на доход по вкладу нет.

Достоинство этого вклада в предельной простоте условий. Заявку на этот депозит можно подать онлайн.

Идея Банк

Вклад Онлайн 14 безотзывный

Этот вклад упирается в нижнюю границу 13% по ставке рассматриваемых депозитов.

Ставка – 13%. Минимальная сумма – 20 руб. Срок – 14 месяцев. Депозит безотзывной, есть капитализация и возможность пополнения. Вклад можно открыть онлайн.

Расчет для 10 000 руб. на 14 мес:

прибыль от вложения – 1628,23 руб.;

эффективная ставка – 13,96%;

налога на доход по вкладу нет.

При ежемесячном внесении 100 руб.:

прибыль – 1731,22 руб.;

эффективная ставка – 13,93%;

налога нет.

Благодаря лишнему месяцу по сроку вклада и капитализации заработок и эффективная ставка по этому депозиту немного выше, чем у некоторых описанных ранее продуктов. Но другие условия в основном совпадают. Есть удобный бонус – вклад можно открыть онлайн.

Альфа-Банк

Вклад Альфа-вклад (безотзывный)

Этот вклад также имеет максимальную номинальную ставку 13%.

Ставка – 13%. Минимальная сумма – 50 руб. Срок – от 2 до 26 месяцев. Депозит безотзывной, есть капитализация и возможность пополнения. Вклад можно открыть онлайн.

Расчет для 10 000 руб. на 13 мес:

прибыль от вложения – 1503,61 руб.;

эффективная ставка – 13,88%;

налога на доход по вкладу нет.

При ежемесячном внесении 100 руб.:

прибыль – 1591,54 руб.;

эффективная ставка – 13,86%;

налога нет.

Разные сроки по вкладу дают разную доходность. Но наиболее выгодным вкладом, чтобы не платить налог, будет депозит на 13 месяцев. Его также можно оформить полностью онлайн.

Что это значит?

Рынок депозитов для физических лиц в Республике Беларуси работает как и раньше. Есть некоторые корректировки ставок и второстепенных параметров, но общие правила остались прежними.

безотзывные вклады выгоднее отзывных;

прибыль от вложения более, чем на 1 год не облагается налогом;

капитализация процентов за несколько циклов приносит больше, чем повышенная процентная ставка.

Если вернется прежняя стабильность курсов, то вклады в белорусских рублях снова будут самым выгодным из массовых вариантов получения пассивного дохода.

Выбирая вклад желательно ориентироваться не только на ставку и срок, но рассчитывать прибыль в рублях и процентах.