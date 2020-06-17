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Четырехкратный чемпион мира по велоспорту получил тяжелые травмы, неудачно объехав стаю гусей

17.06.2020 11:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Четырехкратный чемпион мира велосипедист Ники Терпстра получил серьезные травмы во время тренировки, — сообщает "VeloNews".





Во время тренировки группа Терпстры объезжала небольшую стаю гусей на дороге. В результате, голландец вылетел в кювет — ударился о большой камень и получил переломы ребер и ключицы, коллапс легкого и сотрясение мозга.

Жена велосипедиста в общении с журналистами заявила, что жизни Терпстры ничего не угрожает, но ему придется пробыть в больнице несколько дней.
 
 
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Четырехкратный чемпион мира велосипедист Ники Терпстра получил серьезные травмы во время тренировки, — сообщает "VeloNews".
 
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