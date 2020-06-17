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Независимые профсоюзы требуют восстановить учительницу, уволенную за стихотворение о Коле Лукашенко

17.06.2020 11:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский конгресс демократических профсоюзов направил письмо в поддержку Анны Северинец.

Председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук направил письмо к Михаилу Орде, председателю Федерации профсоюзов Беларуси, передает "Белсат".


Анна Северинец. Фото со страницы в Facebook

Ярошук подчеркнул, что не продлевать контракт Анне Северинец не имели права из-за соглашениями между Министерством образования и науки и белорусским профессиональным союзом работников образования и науки.

«Теперь слово за вами, Михаил Сергеевич! Пора показать, что профсоюз и подписанные документы стоят гораздо больше, чем бумага, на которой они написаны», – с такими словами обращаются авторы письма.

Они требуют восстановить Анну Северинец в смолевичской гимназии и отмечают, что учительница неоднократно была признана учителем года, а ее ученики показывали значительные академические успехи.


Напомним, что учительнице русского языка Анне Северинец не продлили контракт, так как та написала стихотворение о Коле Лукашенко. Позже министр образования Игорь Карпенко подтвердил политический характер дела.
 
 
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Белорусский конгресс демократических профсоюзов направил письмо в поддержку Анны Северинец.
 
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