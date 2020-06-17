Независимые профсоюзы требуют восстановить учительницу, уволенную за стихотворение о Коле Лукашенко

"Белсат" . Председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук направил письмо к Михаилу Орде, председателю Федерации профсоюзов Беларуси, передает









Анна Северинец. Фото со страницы в Facebook





Ярошук подчеркнул, что не продлевать контракт Анне Северинец не имели права из-за соглашениями между Министерством образования и науки и белорусским профессиональным союзом работников образования и науки.





«Теперь слово за вами, Михаил Сергеевич! Пора показать, что профсоюз и подписанные документы стоят гораздо больше, чем бумага, на которой они написаны», – с такими словами обращаются авторы письма.





Они требуют восстановить Анну Северинец в смолевичской гимназии и отмечают, что учительница неоднократно была признана учителем года, а ее ученики показывали значительные академические успехи.









Напомним, что учительнице русского языка Анне Северинец не продлили контракт, так как та написала стихотворение о Коле Лукашенко. Позже министр образования Игорь Карпенко подтвердил политический характер дела.



