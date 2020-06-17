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Как уберечь ребёнка от теплового удара? Что надо знать родителям

17.06.2020 11:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

У детей начались каникулы, и они готовы целыми днями пропадать на улице.

Жара: в какое время лучше не выходить на улицу?

В программе «Большой город» рассказываем, о чем надо помнить родителям, чтобы не допустить теплового удара.

Как уберечь ребёнка от теплового удара? Что надо знать родителям

Александр Жинко, главный врач УЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» г. Минска
Можно сказать, что дети – это группа риска. У них достаточно быстро может развиться солнечный и тепловой удар. Он может развиться как на улице, так и, как ни странно, в небольшом душном помещении. Если мы говорим об улице, про маленьких детей – их надо контролировать – по максимальной возможности, песочница должна быть под навесом. В 12-16 часов стараться на улицу не выходить. Одежда – удобная, не стесняющая, из натуральной ткани.

Люди в материале: Александр Жинко, Илона Волынец

 
Теги: Минск
 
 
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У детей начались каникулы, и они готовы целыми днями пропадать на улице. Жара: в какое время лучше не выходить на улицу? В программе «Большой город» рассказываем, о...
 
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