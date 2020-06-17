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Как уберечь ребёнка от теплового удара? Что надо знать родителям
Источник материала: СТВ
У детей начались каникулы, и они готовы целыми днями пропадать на улице.
В программе
Александр Жинко, главный врач УЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» г. Минска:
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У детей начались каникулы, и они готовы целыми днями пропадать на улице. Жара: в какое время лучше не выходить на улицу? В программе «Большой город» рассказываем, о...
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