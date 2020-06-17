Дешёвые уходовые средства из аптеки, которые работают не хуже люкса

Источник материала: ОНТ

Конечно, красивая баночка на витрине косметического магазина так и манит, чтобы купить её. Однако далеко не всегда люкс значит качество. И иногда аналогичные по действию средства можно найти в обычной аптеке, которые стоят на порядок дешевле. Да, их баночка будет выглядеть невзрачно. Но стоит ли переплачивать за продукт ради неё, решать вам. Мы расскажем вам о дешёвых продуктах из аптеки, которые сравнятся по своему действию с люксом. Об этом сообщает goodhouse.ru.

1. Хлогексидин

Мало кто знает о волшебном свойстве этого дешёвого средства. А ведь оно может заменить дезодорант, за счёт своего антибактериального свойства. Все осведомлены, что неприятный запах пота появляется именно из-за жизнедеятельности бактерий, которые любят среду пота. Чтобы в процессе рабочего дня не издавать неприятные запахи, смочите ватный диск в хлогексидине и обработайте подмышки. Помимо этого, данным средством можно даже обрабатывать ноги.

2. Ретиноевая мазь

Это средство является витамином А. Он выпускается как в капсулах, так и в виде мази. Зачастую ретинол содержится в составе таких кремов, как Avene, Sesderma и SkinCeuticals. Данный компонент отлично борется с первыми признаками старения кожи, акне и свободными радикалами. Ретиноевая мазь работает не хуже перечисленных ранее кремов. Однако не используйте её днём, поскольку мазь нельзя использовать в сочетании с УФ-лучами.

3. Салициловая кислота

Это средство помогает быстро устранять мелкие высыпания. Если у вас запланировано важное мероприятие, то нанесите средство на прыщ перед сном. Уже утром ваше воспаление будет менее заметным и спадёт припухлость.

4. Солкосерил

Зачастую эта мазь используется мамами для лечения разбитых коленок малышей. И действительно, Солкосерил хорошо заживляет кожу. К тому же он активизирует выработку коллагена и эластана, которые отвечают за молодость нашей кожи и её упругость. Попробуйте наносить маску 2-3 раза в неделю. Она насытит вашу кожу кислородом, подарит ей молодость и упругость.

5. Корень солодки

Оказывается, что средство, которым нам лечили кашель в детстве, может спасти женщин от пигментных пятен. Нанесите его на данные участки кожи и уже через пару дней вы заметите разницу.





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