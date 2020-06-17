Брестская сельдь «доплыла» до Китая и Новой Каледонии

Источник материала: Кобринский вестник

«Санта Бремор» стала лучшим экспортером года





В Беларуси выбрали лучшего экспортера по итогам 2019 года. В номинации «Пищевая промышленность» им стала компания «Санта Бремор», внешние поставки продукции которой выросли на 16%, а одни из флагманов предприятия – филе сельди и икра мойвы в соусе достигли даже берегов Новой Каледонии в сердце Тихого океана.

Лучших экспортеров ежегодно определяет Белорусская торгово-промышленная палата. Конкурс проводится бесплатно для всех участников, а, значит, ничто не влияет на независимость и объективность решений. В их основе – цифры: экспортеров отбирают на основе анализа финансово-экономических показателей. «Санта Бремор» стала победителем конкурса уже третий год подряд и тем самым признана лучшей среди предприятий пищевой промышленности.

За прошлый год брестский производитель заметно расширил экспортный потенциал. В другие страны поставлено около 65% продукции – 70,6 тыс. тонн. За год рост объемов экспорта составил 16%. «Санта Бремор» развивает собственные дистрибьюторские компании, которые, помимо родного рынка, успешно работают в России, Украине и Молдове.

Больше всего продукции «Санта Бремор» потребляют в России, Украине, Израиле, США, Молдове и Германии. Растут объемы продаж и в Китае, где востребовано белорусское мороженое. В 2019 году в Поднебесную пришли первые поставки пресервов из сельди и продуктов из сурими. Среди новых рынков в 2020 году – Босния и Герцеговина (там хорошо покупают мороженое) и Новая Каледония в Тихом океане, куда из Бреста доставляют филе сельди, икру мойвы в соусе, продукты из сурими и пасту из антарктического криля.

«Мы также продолжаем осваивать рынки стран Евросоюза. В частности, увеличили объем экспорта в Болгарию на 67%, в Польшу – на 56%, в Литву – на 47%, а в Германию – на 22%. Развитие на европейских рынках нельзя назвать легким из-за высокой конкуренции. Так что мы действовали постепенно: сначала выходили в этнические магазины, а потом – на полки крупных сетей. Более 10 лет понадобилось, чтобы бренд Santa Bremor закрепился в ЕС и ассоциировался с качественным и инновационным продуктом. В каждой стране у нас есть партнер-дистрибьютор, что позволяет доставлять продукт всегда свежим независимо от расстояния», – отмечают в компании «Санта Бремор».

Кстати, поставлять продукцию на экспорт «Санта Бремор» начала еще в 2000 году. Первыми были освоены рынки России, Украины и Молдовы. Развитие в Евросоюзе началось с Германии, куда начали поставлять филе сельди и морскую капусту.

«Санта Бремор» – один из крупнейших в Европе производителей продуктов питания. Компания выпускает свыше 1000 наименований продукции в 13 категориях, в том числе красную рыбу, морепродукты, салаты, полуфабрикаты из теста и мороженое. Их производят на 6 современных заводах в Беларуси и России, а штат компании насчитывает свыше 5,5 тыс. человек. В 2019 году компания выпустила 118 тыс. тонн продукции – на 13 тыс. тонн больше, чем годом ранее.