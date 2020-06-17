Около 1,4 млн человек пострадали от наводнений в Китае

Источник материала: ОНТ

В провинции Хунань (Китай) от наводнений пострадали около 1,4 миллиона человек. Об этом информирует China Daily.

Уточняется, что наводнения были вызваны проливными дождями, которые начались 29 мая. По информации провинциального штаба по борьбе с наводнениями и засухой, буйство стихии вынудило эвакуировать 53 тысячи человек. Были разрушены 1605 домов, повреждены свыше 140 тысяч га посевов.

Метеорологи предупредили, что ливни в провинции возобновятся уже с 18 июня. Люди готовятся к наводнениям.

Фото: Chen Zide / China Daily

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