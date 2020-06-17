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Около 1,4 млн человек пострадали от наводнений в Китае
Источник материала: ОНТ
В провинции Хунань (Китай) от наводнений пострадали около 1,4 миллиона человек. Об этом
Уточняется, что наводнения были вызваны проливными дождями, которые начались 29 мая. По информации провинциального штаба по борьбе с наводнениями и засухой, буйство стихии вынудило эвакуировать 53 тысячи человек. Были разрушены 1605 домов, повреждены свыше 140 тысяч га посевов.
Метеорологи предупредили, что ливни в провинции возобновятся уже с 18 июня. Люди готовятся к наводнениям.
Фото: Chen Zide / China Daily
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В провинции Хунань (Китай) от наводнений пострадали около 1,4 миллиона человек. Об этом информирует China Daily. Уточняется, что наводнения были вызваны проливными...
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