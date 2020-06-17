|
Пугачёва, Колдун, Лобода. Сравниваем детей и их родителей в одном возрасте
Источник материала: СТВ
Сейчас люди отлично знают, как выглядят дети их кумиров. Артисты часто делятся фотографиями с детьми, показывают, как проводят вместе время. А вот свои детские снимки знаменитости публикуют не так часто. Именно поэтому не сразу можно заметить, насколько сыновья и дочки похожи на мам и пап.
Мы нашли фотографии звёзд в возрасте их детей. И теперь легко увидеть, как велико сходство.
Ани Лорак и София Налчаджиоглу, 7 лет
Фото: vk.com/anilorak
Дмитрий Колдун и Ян Колдун, 7 и 6 лет
Светлана Лобода и Тильда, 2 года
Алла Пугачёва и Елизавета Галкина, примерно 2 года
Глюкоза и Вера Чистякова, около 7 лет
Фото: instagram.com/glukozamusic
Анастасия Заворотнюк и Анна Стрюкова, около 20 лет
МакSим и Мария, примерно 5 лет
Фото: vk.com/maksimsinger
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас люди отлично знают, как выглядят дети их кумиров. Артисты часто делятся фотографиями с детьми, показывают, как проводят вместе время. А вот свои детские...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)