Пугачёва, Колдун, Лобода. Сравниваем детей и их родителей в одном возрасте

Источник материала: СТВ

Сейчас люди отлично знают, как выглядят дети их кумиров. Артисты часто делятся фотографиями с детьми, показывают, как проводят вместе время. А вот свои детские снимки знаменитости публикуют не так часто. Именно поэтому не сразу можно заметить, насколько сыновья и дочки похожи на мам и пап.

Мы нашли фотографии звёзд в возрасте их детей. И теперь легко увидеть, как велико сходство.

Ани Лорак и София Налчаджиоглу, 7 лет

Ани Лорак вместе с Киркоровым и Лазаревым отметила 9-летие дочери и показала, как оно прошло

Фото: vk.com/anilorak



Фото: instagram.com/anilorak

Дмитрий Колдун и Ян Колдун, 7 и 6 лет



Фото : instagram.com/koldunmedia



Фото : instagram.com/koldunmedia

Светлана Лобода и Тильда, 2 года



Фото : instagram.com/lobodaofficial



Фото: instagram.com/lobodaofficial

Алла Пугачёва и Елизавета Галкина, примерно 2 года

Максим Галкин поделился забавным роликом с дочкой. Фанаты не смогли сдержать смех



Фото: личный архив Аллы Пугачёвой



Фото: instagram.com/alla_orfey

Глюкоза и Вера Чистякова, около 7 лет

Фото: instagram.com/glukozamusic



Фото: instagram.com/glukozamusic

Анастасия Заворотнюк и Анна Стрюкова, около 20 лет



Фото: vk.com/azavorotnyuk



Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

МакSим и Мария, примерно 5 лет

Фото: vk.com/maksimsinger



Фото: instagram.com/maksimartist