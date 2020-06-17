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Пугачёва, Колдун, Лобода. Сравниваем детей и их родителей в одном возрасте

17.06.2020 12:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Сейчас люди отлично знают, как выглядят дети их кумиров. Артисты часто делятся фотографиями с детьми, показывают, как проводят вместе время. А вот свои детские снимки знаменитости публикуют не так часто. Именно поэтому не сразу можно заметить, насколько сыновья и дочки похожи на мам и пап.

Мы нашли фотографии звёзд в возрасте их детей. И теперь легко увидеть, как велико сходство.

Ани Лорак и София Налчаджиоглу, 7 лет

Ани Лорак вместе с Киркоровым и Лазаревым отметила 9-летие дочери и показала, как оно прошло

Пугачёва, Колдун, Лобода. Сравниваем детей и их родителей в одном возрастеФото: vk.com/anilorak

Пугачёва, Колдун, Лобода. Сравниваем детей и их родителей в одном возрасте
Фото: instagram.com/anilorak

Дмитрий Колдун и Ян Колдун, 7 и 6 лет

Пугачёва, Колдун, Лобода. Сравниваем детей и их родителей в одном возрасте
Фото: instagram.com/koldunmedia

Пугачёва, Колдун, Лобода. Сравниваем детей и их родителей в одном возрасте
Фото: instagram.com/koldunmedia

Светлана Лобода и Тильда, 2 года

Пугачёва, Колдун, Лобода. Сравниваем детей и их родителей в одном возрасте
Фото: instagram.com/lobodaofficial

Пугачёва, Колдун, Лобода. Сравниваем детей и их родителей в одном возрасте
Фото: instagram.com/lobodaofficial

Алла Пугачёва и Елизавета Галкина, примерно 2 года

Максим Галкин поделился забавным роликом с дочкой. Фанаты не смогли сдержать смех

Пугачёва, Колдун, Лобода. Сравниваем детей и их родителей в одном возрасте
Фото: личный архив Аллы Пугачёвой

Пугачёва, Колдун, Лобода. Сравниваем детей и их родителей в одном возрасте
Фото: instagram.com/alla_orfey

Глюкоза и Вера Чистякова, около 7 лет

Пугачёва, Колдун, Лобода. Сравниваем детей и их родителей в одном возрастеФото: instagram.com/glukozamusic

Пугачёва, Колдун, Лобода. Сравниваем детей и их родителей в одном возрасте
Фото: instagram.com/glukozamusic

Анастасия Заворотнюк и Анна Стрюкова, около 20 лет

Пугачёва, Колдун, Лобода. Сравниваем детей и их родителей в одном возрасте
Фото: vk.com/azavorotnyuk

Пугачёва, Колдун, Лобода. Сравниваем детей и их родителей в одном возрасте
Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

МакSим и Мария, примерно 5 лет

Пугачёва, Колдун, Лобода. Сравниваем детей и их родителей в одном возрастеФото: vk.com/maksimsinger

Пугачёва, Колдун, Лобода. Сравниваем детей и их родителей в одном возрасте
Фото: instagram.com/maksimartist

Кстати, ранее мы показывали, как выглядели другие артисты в возрасте своих дочерей и сыновей. Сравнить Лазарева, Валерию и Киркорова с их детьми можно здесь.

Люди в материале: Ани Лорак, София Налчаджиоглу, Дмитрий Колдун, Ян Колдун, Алла Пугачёва, Елизавета Галкина, Глюкоза, Наталья Ионова, Вера Чистякова, Анастасия Заворотнюк, Анна Стрюкова, МакSим, Марина Максимова, Светлана Лобода

 
 
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Сейчас люди отлично знают, как выглядят дети их кумиров. Артисты часто делятся фотографиями с детьми, показывают, как проводят вместе время. А вот свои детские...
 
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