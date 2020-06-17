О поддержке кластерных и социально-значимых инициатив в Кобринском районе

Источник материала: Кобринский вестник





Конкурс инициатив, направленных на развитие предпринимательской активности, пройдет в рамках проекта «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь», проводимого Европейским союзом и ПРООН в партнёрстве с Министерством экономики Республики Беларусь.

Финансовая поддержка будет предоставляться инициативам по двум тематическим направлениям:

Кластерная инициатива – комплекс мероприятий по организации совместной деятельности территориально локализованных юридических и физических лиц с намерением создать кластер, направленный на развитие и усиление конкурентоспособности его участников.

Социально-значимая инициатива – комплекс мер по поддержке деловой инициативы, направленной на решение какой-либо социальной проблемы, развитие инклюзии или расширение поддержки социально уязвимых групп.

Реализация инициатив будет способствовать повышению предпринимательской активности, решению задач местного экономического развития, развитию взаимодействия между организациями некоммерческого сектора, органами местного управления и самоуправления и бизнес-сообществом.

С информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте ПРООН https://bit.ly/3gYoIxi и на сайте конкурса https://www.prospring.by/ .

Приём заявок проводится в электронном виде в период с 5 июня 2020 года по 31 июля 2020 года включительно на сайте конкурса https://www.prospring.by/ ).

Более подробную информацию можно получить у специалиста проекта по связям с общественностью Надежды Синельник по электронной почте nadzeya.sinelnik@undp.org или тел. + 375 29 6270770.

С.И.Денисюк, заместитель председателя райисполкома