ЧЕ-2022: мужская сборная Беларуси по гандболу узнала своих соперников

Источник материала: ОНТ

Мужская сборная Беларуси по гандболу узнала своих соперников по квалификации чемпионата Европы 2022 года.

Команда Юрия Шевцова попала в шестую группу, где кроме белорусов сыграют сборные Латвии, Италии и Норвегии. Финальная часть первенства континента пройдет в Венгрии и Словакии. Отметим также отборочную группу под номером 3, где вместе с командой Чехии выступят сборные России, Украины и Фарерских Островов. Напомним, в этом году белорусы заняли на чемпионате Европы 10-е место.

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