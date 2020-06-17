Названы самые опасные сочетания продуктов

Источник материала: ОНТ

Несмотря на то, что нас с самого детства учат правильно питаться, многие, даже не задумываясь, совершают ошибки, сочетая те или иные продукты. Иногда, на первый взгляд, безобидное сочетание может спровоцировать проблемы с желудочно-кишечным трактом, нарушить обмен веществ и привести к дисбактериозу. О том, каких сочетаний продуктов следует избегать, рассказал журнал Peopletalk.ru.

1. Фрукты и другая пища

Все знают о том, как полезны фрукты. Однако их неправильное сочетание может привести к дисбактериозу. Дело в том что употреблять фрукты не следует во время еды или же сразу после. При сочетании фруктов с крупами процесс переваривания ягод сильно затягивается. Это может привести к брожению. Съедайте фрукты минимум за полчаса до еды.

2. Мясо и крахмал

Дело в том, что для переваривания мяса и крахмала необходимы разные ферменты. Но если данные продукты попадают в организм, то ферменты сталкиваются и мешают друг другу правильно расщеплять жиры и другие микроэлементы. Из-за этого человек начинает довольно быстро набирать лишний вес.

3. Банан и молоко

Очень многие любят этот напиток употреблять в жару, не подозревая о том, что на самом деле банан и молоко - довольно тяжёлая пища. Такое сочетание продуктов переваривается очень долго. Если вам тяжело отказаться от такого напитка, то попробуйте добавить в него кардамон или мускатный орех. Это может ускорить метаболизм.

4. Фрукты и йогурт

данное сочетание продуктов самое распространённое. Зачастую именно диетологи советуют нам употреблять молочные продукты с фруктами или ягодами. Но на самом деле фрукты и йогурт вместе плохо усваиваются, что может привести к аллергии и в целом к ослаблению иммунитета.

5. Молоко и антибиотики

Всем известно, что антибиотики убивают микрофлору кишечника. Дабы исключить негативное влияние лекарств, люди начинают пить больше молока, уповая на то, что оно восстанавливает микрофлору. Это на самом деле так. Но делать это нужно только после окончания приёма антибиотиков. Дело в том, что молочные продукты ухудшают эффективность антибиотиков. Из-за этого всё ваше лечение может оказаться безрезультатным.

6. Антидепрессанты и копчёности

Копчёности содержат в своём составе тирамин, тогда как многие антидепрессанты изготавливаются на основе ингибитора моноаминоксидазы. При сочетании данных веществ у вас может резко подняться артериальное давление.

фото: TASS/UIG/Tim Hill/fabfoodpix.com

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